Трамвай сбил перебегавшую пути женщину в Кировском районе

Трамвай сигналил и резко тормозил, однако всё равно сбил женщину

Утром 7 июня трамвай маршрута № 18 сбил женщину, перебегавшую трамвайные пути на ул. Петухова в Новосибирске.





Происшествие случилось около 7:40. «Трамвай № 18 подъезжал к остановке "Весенняя", ещё на полном ходу. Там перед остановкой находится светофор, начали переходить люди, а женщина то ли не заметила, то ли пыталась перебежать, в общем, трамвай её сбил», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия.







Он добавил, что трамвай сигналил и резко тормозил, однако всё равно сбил женщину.







По данным очевидца, на вид женщине около 40 лет, после наезда трамвая она осталась жива. «Трамвай остановился, все вышли, посмотрели. Думали, что [женщина] лежит под колесами, оказалось, что на уровне отбойника под трамваем лежала в позе эмбриона и моргала глазами. Вроде бы она сама пыталась выбраться из-под трамвая. Может быть, [женщина была] в шоковом состоянии», — описал происшествие читатель НГС.







Судя по карте городского транспорта Новосибирска на 8:00, движение трамваев было на некоторое время остановлено — около остановки «Весенняя» стояли два трамвая маршрута № 18. В 8:25 трамваи уже поехали по маршруту.







Трамваи стоят около остановки «Весенняя»





НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства происшествия и состояние женщины.







Новосибирские трамваи часто попадают в ДТП в городе. Недавно трамвай № 14 протаранил бок оказавшемуся у путей «Фольксвагену».







Дополнение: В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что автоинспекторы не регистрировали ДТП с трамваем сегодня утром.





«Из трамвайного депо нам позвонили и сказали, что у них отмена дорожно-транспортного происшествия. Хотя изначально заявка была подана, экипаж туда выезжал. Но по факту пострадавших нет», — сказали в Госавтоинспекции.