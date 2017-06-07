Трамвай сбил перебегавшую пути женщину в Кировском районе

Трамвай сигналил и резко тормозил, однако всё равно сбил женщину
Трамвай сигналил и резко тормозил, однако всё равно сбил женщину

Утром 7 июня трамвай маршрута № 18 сбил женщину, перебегавшую трамвайные пути на ул. Петухова в Новосибирске.


Происшествие случилось около 7:40. «Трамвай № 18 подъезжал к остановке "Весенняя", ещё на полном ходу. Там перед остановкой находится светофор, начали переходить люди, а женщина то ли не заметила, то ли пыталась перебежать, в общем, трамвай её сбил», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия.


Он добавил, что трамвай сигналил и резко тормозил, однако всё равно сбил женщину.


По данным очевидца, на вид женщине около 40 лет, после наезда трамвая она осталась жива. «Трамвай остановился, все вышли, посмотрели. Думали, что [женщина] лежит под колесами, оказалось, что на уровне отбойника под трамваем лежала в позе эмбриона и моргала глазами. Вроде бы она сама пыталась выбраться из-под трамвая. Может быть, [женщина была] в шоковом состоянии», — описал происшествие читатель НГС.


Судя по карте городского транспорта Новосибирска на 8:00, движение трамваев было на некоторое время остановлено — около остановки «Весенняя» стояли два трамвая маршрута № 18. В 8:25 трамваи уже поехали по маршруту.


Трамваи стоят около остановки «Весенняя»
Трамваи стоят около остановки «Весенняя»


НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства происшествия и состояние женщины.


Новосибирские трамваи часто попадают в ДТП в городе. Недавно трамвай № 14 протаранил бок оказавшемуся у путей «Фольксвагену».


Дополнение: В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что автоинспекторы не регистрировали ДТП с трамваем сегодня утром. 


«Из трамвайного депо нам позвонили и сказали, что у них отмена дорожно-транспортного происшествия. Хотя изначально заявка была подана, экипаж туда выезжал. Но по факту пострадавших нет», — сказали в Госавтоинспекции. 

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)

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