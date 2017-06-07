Следователи назвали причину пожара, в котором погибли трое мужчин и мальчик

Сгоревший дом в селе Прокудское
Сгоревший дом в селе Прокудское

В пожаре, случившемся вечером 6 июня в селе Прокудское Новосибирской области, погибли трое взрослых мужчин и 7-летний мальчик.


Об этом сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области. Сейчас следователи Коченёвского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту пожара.


Пожар случился вчера, 6 июня, в одном из жилых домов на ул. Фабричная в селе Прокудское около 20:30. «По данным следствия, перед возгоранием собравшиеся в доме люди праздновали день рождения хозяина жилища. В какой-то момент часть гостей ушла, в том числе родители погибшего мальчика. Последнего они оставили в доме по просьбе самого ребёнка, поскольку он играл на компьютере», — рассказал старший помощник руководителя управления Алексей Максименко.


Пожар в доме обнаружил его хозяин, который ненадолго уходил. Мужчина пытался спасти оставшихся в доме троих мужчин и мальчика, но не смог этого сделать — огонь уже охватил дом. Хозяин получил сильные ожоги, его отвезли в больницу.


«По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнём одного из находившихся в доме лиц при курении. Причины, по которым погибшие не смогли спастись, устанавливаются», — сообщил Алексей Максименко.


Он добавил, что трое погибших мужчин и 7-летний мальчик приходились друг другу родственниками.


Следователи с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели тела погибших. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не нашли. Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.


Ещё одна трагедия произошла вчера в Барабинском районе Новосибирской области: 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра играли со спичками и сгорели заживо в припаркованных возле дома «Жигулях».

Ксения Евдокимова
Фото 54.mchs.gov.ru

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