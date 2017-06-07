Новосибирцы рассказали, где они собираются провести свой отпуск

Большинство опрошенных новосибирцев решило в свой отпуск путешествовать по России
Большинство опрошенных новосибирцев решило в свой отпуск путешествовать по России

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал у новосибирских сотрудников разных компаний, где они планируют провести свой отпуск.


Для исследования специалисты сайта опросили 1078 новосибирцев. «Почти четверть опрошенных новосибирцев, 23 %, последний раз были в отпуске в этом году, 49 % — в прошлом, а вот 17 % не ходили в отпуск более двух лет», — выяснили аналитики.


Опрошенные новосибирцы, которые всё-таки собираются в отпуск в этом году, рассказали, что планируют поездку в пределах России (31 % респондентов). Четверть опрошенных проведёт отпуск дома, каждый пятый собирается поехать за границу, а каждый восьмой — отправится отдыхать в деревню или на дачу.


«Также во время отпуска горожане планируют заняться своими делами — будут искать новую работу, делать ремонт или готовиться к свадьбе», — узнали в Зарплате.ру.


Идеальным отпуском 36 % опрошенных горожан считают море и пляжный отдых, 32 % респондентов предпочитают поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей. Некоторым горожанам приносит удовольствие активный туризм с походами и сплавами, а кому-то — занятия огородом, прогулки, чтение книги и отдых дома.


Также больше половины опрошенных новосибирцев рассказали исследователям, что «уходят в отдых с головой и совсем не думают о работе». Треть респондентов стараются расслабиться, но периодически проверяют почту и решают рабочие задачи, а 6 % опрошенных остаются на связи по рабочим вопросам всегда.


В прошлом году новосибирцы признавались исследователям Зарплаты.ру, что во время отпуска им пришлось отдыхать дома или и вовсе работать.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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