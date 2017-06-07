Продажа шпионского диктофона обернулась для новосибирца штрафом

Суд оштрафовал Алексея Федяева на 25 тыс. руб.

Во вторник, 6 июня, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 28-летнему Алексею Федяеву, который купил и потом неудачно продал диктофон, замаскированный под флеш-карту.





«Вину в совершенном преступлении Федяев признал», — рассказал НГС.НОВОСТИ прокурор Октябрьского района Новосибирска Алексей Павлов.



Суд установил, что в 2016 году Алексей Федяев увидел в интернете объявление о продаже диктофона в виде флешки и решил его купить.







Как ранее сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, посылка с запрещенной техникой пришла покупателю по почте. Некоторое время он хранил эту флешку у себя, а когда решил ее продать и разместил объявление в интернете, то попался оперативникам.





«В этот же день к Федяеву обратился в качестве покупателя гражданин, принимавший участие в проведении оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка", который составил с Федяевым договоренность о приобретении указанного устройства. 7 марта 2017 года около 12 часов 15 минут Федяев встретился с этим гражданином возле дома № 27 по ул. Кирова, где продал последнему за тысячу рублей это техническое устройство», — описал ситуацию Алексей Павлов.





Суд рассмотрел уголовное дело о необычной флешке в особом порядке и признал Алексея Федяева виновным по ст. 138.1 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Наказанием для новосибирца стал штраф 25 тыс. руб.



Приговор в законную силу не вступил.