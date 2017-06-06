Огонь охватил частный дом: погибли четверо

Причина пожара пока неизвестна

Вечером 6 июня в Новосибирской области загорелся одноэтажный частный дом: пожарные обнаружили в нём тела 4 погибших.







Сообщение о пожаре в селе Прокудское Коченёвского района поступило в пожарную охрану в 20:25.







«На момент прибытия пожарных (а они были на месте вызова уже через 10 минут) одноэтажный шпальный жилой дом и пристройка к нему были полностью охвачены огнём, происходило обрушение кровли. Пожарные предполагают, что быстрому распространению огня способствовало то, что дом был построен из шпал, которые были обработаны горючим материалом — креозотом», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





В ведомстве добавили, что через 20 минут пожарным удалось остановить распространение огня, а спустя еще 15 минут полностью его потушить. В пожаре погибли 4 человека.





Очевидцы в соцсетях утверждают, что один из погибших — 7-летний ребёнок.



«Кроме того, по оперативной информации, пока не подтвержденной органами здравоохранения, до прибытия пожарных в медицинское учреждение был госпитализирован мужчина 1989 года рождения с множественными ожогами», — добавили в МЧС.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить причину пожара.





Ещё одна трагедия произошла сегодня в Барабинском районе Новосибирской области: 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра играли со спичками и сгорели заживо в припаркованных возле дома «Жигулях».