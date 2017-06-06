Клещи покусали три тысячи новосибирцев за неделю

За неделю клещи напали на 2,8 тыс. новосибирцев

За прошлую неделю 42 пациента попали в больницы Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит.





«Зарегистрировано 16 случаев заболеваемости клещевым энцефалитом», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сегодня, 6 июня.







В ведомстве уточнили, что всего с начала сезона с жалобами на укусы клещей к врачам Новосибирской области обратились 11 097 пациентов. За неделю число укушенных увеличилось на 2878 человек.







«Наибольшее количество покусов зарегистрировано на территории Новосибирского, Мошковского, Тогучинского, Искитимского районов области, в городе Бердске, в Советском, Первомайском, Центральном, Калининском районах города Новосибирска», — подсчитали в управлении Роспотребнадзора.