Клещи покусали три тысячи новосибирцев за неделю

За неделю клещи напали на 2,8 тыс. новосибирцев
За неделю клещи напали на 2,8 тыс. новосибирцев

За прошлую неделю 42 пациента попали в больницы Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит. 


«Зарегистрировано 16 случаев заболеваемости клещевым энцефалитом», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сегодня, 6 июня.


В ведомстве уточнили, что всего с начала сезона с жалобами на укусы клещей к врачам Новосибирской области обратились 11 097 пациентов. За неделю число укушенных увеличилось на 2878 человек.


«Наибольшее количество покусов зарегистрировано на территории Новосибирского, Мошковского, Тогучинского, Искитимского районов области, в городе Бердске, в Советском, Первомайском, Центральном, Калининском районах города Новосибирска», — подсчитали в управлении Роспотребнадзора.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

Прочтений: 3815
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено