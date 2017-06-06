Ремонт теплотрасс перекрыл проезд по улицам на правом и левом берегах

Перекрёсток на левом берегу и небольшую улицу на правом перекрыли из-за ремонта теплотрасс

Сегодня, 6 июня, теплоэнергетики ограничили проезд по улицам в Заельцовском и Ленинском районах Новосибирска из-за ремонта теплотрасс.







«С 6 июня ограничено движение транспорта в районе дома по адресу: ул. Костычева, 11.

Проезжая часть ул. Костычева сужена на 3,5 м, проезжая часть ул. Степной — на 4 м. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, уточнив, что закончить эту работу теплоэнергетики планируют к 23 июня.











Также сегодня аварийный ремонт теплотрассы начался на ул. Весенней в Заельцовском районе. Там специалисты АО «СИБЭКО» полностью перекрыли проезд возле дома № 12, сообщают в мэрии. Предполагается, что объезжать перекрытый участок по соседним улицам водителям придётся до 20 июня.











Днём ранее по этой же причине в Дзержинском районе сузилась ул. Красина, ремонт теплотрассы на этом участке продлится до 5 августа.