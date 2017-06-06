Новосибирец пошёл выносить мусор и пропал

Алексей Корицкий

Новосибирская семья попросила помощи в поисках 61-летнего Алексея Корицкого, который больше месяца назад пошёл выносить мусор во время дождя и исчез.





Дочь пропавшего рассказала НГС.НОВОСТИ подробности исчезновения мужчины.







Как следует из ориентировок, распространенных новосибирскими поисковыми отрядами, утром 28 апреля Алексей Корицкий ушел из дома № 3 по ул. Крашенинникова, с тех пор его местонахождение неизвестно.







Как пояснила дочь пропавшего Ксения Рогачёва, из-за травмы, перенесённой в молодости, её отец страдает провалами в памяти и может забывать, как его зовут. Поэтому во время походов в магазин или на прогулку он всегда берёт с собой документы. Однако в этот раз мужчина ушёл из дома без них. Родные предполагают, что он просто хотел вынести мусор.







«Мама ушла утром на работу к 8 часам и около 11 вернулась. Когда она пришла, его нет. Она подумала: ну, мало ли, может, погулять пошёл или в магазин. Но шёл дождь, и она маленько удивилась, что он вообще решил выйти из дома. Прошла по квартире, увидела, что джинсовки нет, джинсов, то есть оделся он легко... Увидела, что пакета с мусором нет. Подумала, что, наверное, мусор пошёл выносить. Она вышла, оббежала дворы, но нигде его не было, возле мусорки тоже», — описала ситуацию Ксения Рогачёва.







После этого семья написала заявление в полицию. «Больницы мы все прозваниваем с мамой, морг тоже прозваниваем, ездили [туда] уже несколько раз — похожие по описанию есть, но это не он», — рассказала дочь пропавшего.







В ориентировках от поисковых отрядов говорится, что Алексей Корицкий лысый, у него серо-зелёные глаза, среднее телосложение. Рост пропавшего — примерно 185 см. В день исчезновения Алексей Корицкий был одет в футболку поло в серую полоску, серые джинсы, светло-синюю джинсовую куртку, на ногах были коричневые зимние ботинки. С собой у мужчины были связка ключей на брелоке с надписью «Лёша» и крестик на шнурке.







Ксения Рогачёва добавила, что также у мужчины нет зубов, его речь и реакции могут быть заторможенными. Очки он носил только дома и в день исчезновения их не надел.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Корицкого, его родственники просят обратиться в полицию или по тел. 8-913-716-77-16 (дочь пропавшего Ксения Алексеевна).







Напомним, сегодня, 6 июня, в Новосибирской области благополучно завершились поиски ещё одного пропавшего мужчины — 52-летнего Евгения Юшникова. Прохожие заметили его на улице и позвонили в поисковый отряд.