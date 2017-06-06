Новосибирец пошёл выносить мусор и пропал

Алексей Корицкий
Алексей Корицкий

Новосибирская семья попросила помощи в поисках 61-летнего Алексея Корицкого, который больше месяца назад пошёл выносить мусор во время дождя и исчез.


Дочь пропавшего рассказала НГС.НОВОСТИ подробности исчезновения мужчины.


Как следует из ориентировок, распространенных новосибирскими поисковыми отрядами, утром 28 апреля Алексей Корицкий ушел из дома № 3 по ул. Крашенинникова, с тех пор его местонахождение неизвестно.


Как пояснила дочь пропавшего Ксения Рогачёва, из-за травмы, перенесённой в молодости, её отец страдает провалами в памяти и может забывать, как его зовут. Поэтому во время походов в магазин или на прогулку он всегда берёт с собой документы. Однако в этот раз мужчина ушёл из дома без них. Родные предполагают, что он просто хотел вынести мусор.


«Мама ушла утром на работу к 8 часам и около 11 вернулась. Когда она пришла, его нет. Она подумала: ну, мало ли, может, погулять пошёл или в магазин. Но шёл дождь, и она маленько удивилась, что он вообще решил выйти из дома. Прошла по квартире, увидела, что джинсовки нет, джинсов, то есть оделся он легко... Увидела, что пакета с мусором нет. Подумала, что, наверное, мусор пошёл выносить. Она вышла, оббежала дворы, но нигде его не было, возле мусорки тоже», — описала ситуацию Ксения Рогачёва.


После этого семья написала заявление в полицию. «Больницы мы все прозваниваем с мамой, морг тоже прозваниваем, ездили [туда] уже несколько раз — похожие по описанию есть, но это не он», — рассказала дочь пропавшего.


В ориентировках от поисковых отрядов говорится, что Алексей Корицкий лысый, у него серо-зелёные глаза, среднее телосложение. Рост пропавшего — примерно 185 см. В день исчезновения Алексей Корицкий был одет в футболку поло в серую полоску, серые джинсы, светло-синюю джинсовую куртку, на ногах были коричневые зимние ботинки. С собой у мужчины были связка ключей на брелоке с надписью «Лёша» и крестик на шнурке.


Ксения Рогачёва добавила, что также у мужчины нет зубов, его речь и реакции могут быть заторможенными. Очки он носил только дома и в день исчезновения их не надел.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Корицкого, его родственники просят обратиться в полицию или по тел. 8-913-716-77-16 (дочь пропавшего Ксения Алексеевна).


Напомним, сегодня, 6 июня, в Новосибирской области благополучно завершились поиски ещё одного пропавшего мужчины — 52-летнего Евгения Юшникова. Прохожие заметили его на улице и позвонили в поисковый отряд.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Ксенией Рогачёвой

Прочтений: 4174
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено