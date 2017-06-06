Новосибирск включили в список самых протестных городов России

Митинг против повышения тарифов ЖКХ на площади Ленина в марте 2017 года

Фонд «Петербургская политика» включил Новосибирск в число российских городов с самым высокими протестными рисками.





Исследователи изучили социально-экономическую и политическую напряжённость в 15 крупнейших нестоличных городах России и оценили, насколько вероятны акции протеста в каждом из них. В число городов с самыми высокими протестными рисками вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. Эксперты считают, что вероятность акций протестов в этих городах можно оценить на 7 баллов из 10. Остальные города, учтённые в исследовании, получили меньшее количество баллов.







Как отмечают авторы исследования, самым резонансным выступлением новосибирской общественности стали митинги против повышения тарифов на коммунальные услуги на 15 %.







«Отмена губернатором этого решения создала прецедент уступки протестующим. Накал недовольства был снижен, однако создание прецедента успешного протеста и демонстрация недовольства жителей города может создать у разных игроков повышенные ожидания относительно возможных будущих выступлений», — рассуждают в Фонде «Петербургская политика».







Новосибирский политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Пучкин считает, что Новосибирск действительно можно назвать одним из самых протестных городов России. Причем если в других крупных городах общественность действует разрозненно — «кто в лес, кто по дрова», то в Новосибирске акции протеста проходят централизованно.







По мнению политолога, высокие протестные риски в Новосибирске также обусловлены тем, что в городе нет монолитной управленческой команды, например, мэр и губернатор принадлежат к разным политическим партиям. «Когда существует несколько центров власти, это даёт больше возможностей для усиления протестного движения», — рассуждает Дмитрий Пучкин.