Новосибирец попытался выгородить друзей в суде и получил сотни часов исправительных работ

Молодого человека ждут 200 часов исправительных работ

Молодой житель Новосибирской области решил помочь своим друзьям избежать уголовного наказания и изменил показания в суде — за это он получил 200 часов обязательных работ.





Бердский городской суд установил, что 26-летний житель Бердска Евгений Селиванов 2 ноября 2016 года в суде дал заведомо ложные показания, сообщили 6 июня в прокуратуре Новосибирской области.







«На стадии предварительного следствия по факту совершения ряда особо тяжких преступлений Селиванов был допрошен в качестве свидетеля и дал изобличающие вину показания в отношении обоих лиц, на тот момент подозреваемых. Затем в суде он с целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности за содеянное прикрывал их и дал ложные показания», — рассказали в прокуратуре Бердска.







Оказалось, что Селиванов был другом двух мужчин, которых обвиняли в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 111).





На стадии следствия Евгений Селиванов говорил, что знает о том, что его приятели избили мужчину. В суде же Селиванов стал утверждать, что не знает об их причастности к преступлению.







Согласно решению суда, в марте 2016 года знакомые Селиванова пришли в комнату общежития, где был знакомый одного из них. Между присутствующими в комнате и гостями началась драка. Гости сильно избили хозяев, похитили из комнаты красный «телефон-раскладушку» стоимостью 800 руб., куртку стоимостью 500 руб. и паспорт одного из жителей комнаты. А спустя две недели один из избитых мужчин умер в больнице, сообщается в решении.





Селиванов полностью признал себя виновным в совершении преступления, дело рассматривалось в особом порядке. 31 мая Бердский городской суд приговорил Селиванова к 200 часам обязательных работ. В прокуратуре Бердска пояснили, что «наказание соразмерное» — мужчина не был ранее судим и у него есть малолетний ребенок.







Иногда свидетели дают ложные показания в суде, пытаясь выгородить других людей перед правосудием. Например, в прошлом году два свидетеля, давшие ложные показания во время суда по делу о жестоком убийстве 3-летнего мальчика, получили по штрафу 10 тыс. руб.