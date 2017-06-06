Фонтан воды вырвался из-под земли на Зорге

Прорыв на ул. Зорге

Днём 6 июня в Новосибирске произошла коммунальная авария на ул. Зорге, рядом с остановкой «Училище».







«Выход воды произошёл в результате испытания сетей на плотность в районе Кировской районной котельной. Дефект воды произошёл в 14:55, в 15:05 он был уже локализован. Бригады приступили к устранению дефекта. Секционный участок с выявленным эффектом отключён», — рассказали в пресс-службе «СИБЭКО».







Очевидцы аварии успели заснять произошедшее на камеру. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как столб воды вырвался из-под земли и затопил участок дорожного полотна.







Прорыв на ул. Зорге





В другом районе Новосибирска произошла аналогичная ситуация — 23 мая в Дзержинском районе Новосибирска прорвавшаяся теплотрасса затопила проезжую часть ул. Адриена Лежена.