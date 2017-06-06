В загоревшейся машине погибли двое маленьких детей

Игра со спичками закончилась пожаром в машине

Сегодня, 6 июня, 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра сгорели заживо в припаркованных «Жигулях» в Новосибирской области.





Трагедия произошла днём возле дома в деревне Новокурупкаевка Барабинского района.







«Дети, взяв в доме спички, залезли в салон <…> принадлежащей их отцу автомашины ВАЗ-2106. Находясь в автомашине, они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона транспортного средства, при этом дети не смогли его покинуть и погибли», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.







В ведомстве уточняют, что трагедия случилась в благополучной семье. Когда дети жгли спички в стоявшей на улице машине, их отец был дома вместе с ещё одним своим 9-месячным ребёнком. Мать в этот день уехала в Новосибирск по личным делам.







В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.





В середине мая гибелью ещё одного ребенка закончился ночной пожар в Татарске Новосибирской области: из-за неисправной электропроводки погибла 13-летняя девочка.