В загоревшейся машине погибли двое маленьких детей

Игра со спичками закончилась пожаром в машине
Игра со спичками закончилась пожаром в машине

Сегодня, 6 июня, 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра сгорели заживо в припаркованных «Жигулях» в Новосибирской области.


Трагедия произошла днём возле дома в деревне Новокурупкаевка Барабинского района.


«Дети, взяв в доме спички, залезли в салон <…> принадлежащей их отцу автомашины ВАЗ-2106. Находясь в автомашине, они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона транспортного средства, при этом дети не смогли его покинуть и погибли», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.


В ведомстве уточняют, что трагедия случилась в благополучной семье. Когда дети жгли спички в стоявшей на улице машине, их отец был дома вместе с ещё одним своим 9-месячным ребёнком. Мать в этот день уехала в Новосибирск по личным делам.


В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.


В середине мая гибелью ещё одного ребенка закончился ночной пожар в Татарске Новосибирской области: из-за неисправной электропроводки погибла 13-летняя девочка.

Ольга Хмелевская
Фото Руслана Кривобока (РИА Новости)

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