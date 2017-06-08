Предпринимателям пригрозили выселением с Гусинки из-за строительства метро

СТО и автомойки оказались на грани выселения

Предприниматели обратились к депутату горсовета Новосибирска Игорю Салову с просьбой защитить их от выселения — бизнесмены утверждают, что городские власти хотят снести десяток нестационарных объектов на Гусинобродском шоссе в связи с планами строительства Дзержинской линии метро.





Об обращении бизнесменов НГС.НОВОСТИ рассказал председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. По его словам, к нему обратились 4 предприятия, однако выселение, по его подсчетам, грозит примерно 11 организациям, расположенным в районе Гусинобродского шоссе. Салов планирует вынести этот вопрос на комиссию горсовета, которая состоится сегодня, 8 июня.





«У нас в своё время была возможность и планы построить Дзержинскую линию метро в районе Гусинки и сделать там метродепо. Планы эти не изменились, но денег нет.





Мэрия с упорством зарезервировала весь этот земельный участок под строительство. Это правильно, но денег нет.







Предприниматели, которые ко мне обратились, это в основном нестационарные объекты услуг — мойки, СТО. Это все добросовестные предприниматели, которые платили день в день, долгов у них нет. С ними разрывают договоры аренды в одностороннем порядке и говорят, что вы должны немедленно объекты демонтировать. Мало того, ещё выписывают им штрафы на сотни тысяч рублей, но за что?» — рассказал НГС.НОВОСТИ Игорь Салов.





Со ссылкой на данные департамента земельных и имущественных отношений мэрии, а также городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, он подчеркнул, что





метро в районе бывшей барахолки не будут строить в ближайшие 10 лет. «Да, на самом деле земля под нестационарными объектами изымается под муниципальные нужды, но нет никаких нужд.





Я хочу попросить мэрию либо вырезать эти земельные участки [из резерва], либо полностью снять резерв», — говорит Салов. Пока что предприятия функционируют, отметил он.





Председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова подтвердила НГС.НОВОСТИ, что четыре организации действительно обратились к Салову. Все они находятся в районе Гусинобродского шоссе и являются нестационарными объектами, сообщила она, однако точные названия сообщить не смогла, так как организации не входят в районный совет.





«Это объекты, которые пытались продлить договор, неподписание связано с тем, что земля изымается под муниципальные нужды.





По предварительным данным, якобы это было по инициативе мэра. Пока не будет ответа, ничего сказать не получится. Если нарушат законные права предпринимателей, то будем отстаивать», — сообщила Безрученкова.





На мойке Koch54, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60, к.1, корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что знают об этой ситуации, однако собственник помещения пока не просил арендаторов освободить участки — мойка продолжает работу. «Пока на нас это никак не отражается. Всё откладывается, и у нас есть время подумать и что-то новое сделать. Собственники в случае чего меня известят, что надо съехать, я собрал вещи и уехал — мое дело маленькое. Пока ничего не говорят, какие-то люди из администрации приезжают, чего-то измеряют, но всё пока на старом месте», — сообщил сотрудник предприятия. По его словам, работающие по соседству организации также пока остаются на месте.





НГС.НОВОСТИ направили в мэрию Новосибирска запрос с просьбой уточнить судьбу зарезервированных земель, однако за два дня ответа на него не последовало.





На официальном сайте мэрии опубликовано постановление мэрии «О резервировании земель по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска» от 19 ноября 2012 года (c изменениями 26 декабря 2012 года). В документе, подписанном Владимиром Городецким (занимал должность мэра с 2000 по 2014 годы. — Н.Г.), сказано, что





в границах зарезервированных земель находятся 18 участков. Преимущественно они расположены в районе построек по адресу Гусинобродское шоссе, 60.





Сейчас там, по данным 2ГИС, находятся шиномонтажи, компании по приёму лома, магазины автоаксессуаров, склады, магазины автозапчастей и другие организации.







Согласно документу, земля под этими объектами зарезервирована для муниципальных нужд до 1 ноября 2019 года «в целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения — объекта транспорта местного значения». Общая площадь зарезервированной территории — 4,5 га. Постановление подразумевает ограничение прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки — в частности, им нельзя строить там жилые, производственные и культурно-бытовые сооружения.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывал, как мэрия пыталась выпроводить владельца летних кафе с Михайловской набережной, однако он сумел засудить муниципалитет.

