Мужчина признал вину в пьяной аварии, которой не помнит

Последствия ДТП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю Тимофею Пономарёву, который прошлой зимой устроил смертельное ДТП на ул. Троллейной.





«Сам Пономарёв обстоятельств произошедшего ДТП практически не помнит.





Помнит, что выпили, сел за руль, поехал со своими друзьями, а как произошло ДТП, как очутился потом в больнице, не помнит»,





— рассказал НГС.НОВОСТИ гособвинитель, помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.







По словам гособвинителя, 8 февраля 2016 года пьяный мужчина взял машину своей жены — ВАЗ-21099 — и сел за руль, несмотря на то что уже был лишён водительских прав за пьяную езду. Как уточнил Сергей Лукьянов, с 2006 года автоинспекторы уже несколько раз ловили Пономарёва на этом нарушении — общий срок лишения прав за пьяную езду составил в сумме 96 месяцев. В день трагедии вместе с Пономарёвым в салоне машины были ещё трое мужчин — один на переднем сиденье и двое на заднем.







Как сообщали ранее в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 18:25 напротив дома № 35 на ул. Троллейной. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-21099, ехавший по ул. Троллейной в сторону ул. Титова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Honda CR-V под управлением молодой женщины. По словам водителя «Хонды», она ехала со скоростью около 50 км/ч, когда на её полосу внезапно выскочил ВАЗ, столкновения избежать не удалось.







В Муниципальной аварийно-спасательной службе рассказывали, что от удара водителя и пассажира ВАЗа зажало в салоне. Спасатели извлекли их из машины и передали бригаде «скорой помощи».







Как отмечает Сергей Лукьянов, пьяны были оба — и пострадавший водитель «Лады», и его 41-летний знакомый, который сидел на переднем сиденье и получил особенно сильные травмы — кровоизлияния и многочисленные переломы грудной клетки, рёбер, ноги, позвоночника.







Погиб пассажир не сразу. «Когда его доставали из машины, он ещё был жив, врачи "скорой" вкололи ему обезболивающее, увезли его в больницу, и там он скончался», — описал ситуацию гособвинитель.







Эксперты пришли к выводу, что мужчина умер от травматического шока.







Виновник ДТП тоже попал в больницу, но ему удалось выжить. «В крови его обнаружено 2,96 г [алкоголя] на литр», — уточнил Сергей Лукьянов.







Водитель «Хонды» была в машине одна, она получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.







Как сообщил гособвинитель, свою вину в преступлении водитель ВАЗа признал, несмотря на то что не помнит всех обстоятельств аварии.





Во время судебных прений Сергей Лукьянов просил отправить виновника ДТП на 4 года и 1 месяц в колонию общего режима, а после отбывания наказания запретить ему садиться за руль на 3 года.





24 мая Ленинский районный суд признал 45-летнего Тимофея Пономарёва виновным в двух преступлениях — ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Подсудимый получил чуть более мягкое наказание, чем требовало гособвинение, — 4 года колонии общего режима с последующим запретом садиться за руль на 2,5 года.





Приговор в законную силу пока не вступил, стороны могут его обжаловать.