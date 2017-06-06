Следователи пришли с обыском к новосибирцу после его публикаций «ВКонтакте»

Новосибирца подозревают в экстремизме
Новосибирца подозревают в экстремизме

27-летний житель Новосибирска подозревается в совершении экстремистского преступления, 5 июня в отношении него возбудили уголовное дело. 


«13 октября 2015 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства в городе Новосибирске, с использованием персонального компьютера разместил на открытой для свободного доступа своей странице социальной сети "ВКонтакте" интернета материалы экстремистского содержания, направленные на возбуждение ненависти и вражды», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.


Преступление выявили оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по НСО.


«Сейчас устанавливаются предметы, которые мы обнаружили — [они] на бумажных носителях и в электронном виде.


Законодательство предусматривает уголовную ответственность за то, что он в публичном медиапространстве разместил информацию для неопределенного круга лиц. Можно всё что угодно читать. Мы его привлекаем не за то, что он дома что-то хранил. Само по себе наказуемо то действие, что он в интернете разместил. Он критиковал людей по признаку национальности и религии»,


— уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы Следственного комитета по НСО Алексей Максименко.


«Следователем проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты материалы и предметы, указывающие на то, что указанное лицо является сторонником экстремистских убеждений о неполноценности группы лиц по признакам их отношения к национальности и религии», — говорится в сообщении ведомства.


Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды). Максимальное наказание по этой статье — 2 года тюремного заключения.


В апреле по этой статье был осужден 23-летний житель Бердска Иван Епачинцев — он получил 2 года условно за размещение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео экстремистского характера.

Мария Шевлягина
Фото из архива НГС

Прочтений: 6403
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено