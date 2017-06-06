Следователи пришли с обыском к новосибирцу после его публикаций «ВКонтакте»

Новосибирца подозревают в экстремизме

27-летний житель Новосибирска подозревается в совершении экстремистского преступления, 5 июня в отношении него возбудили уголовное дело.





«13 октября 2015 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства в городе Новосибирске, с использованием персонального компьютера разместил на открытой для свободного доступа своей странице социальной сети "ВКонтакте" интернета материалы экстремистского содержания, направленные на возбуждение ненависти и вражды», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.





Преступление выявили оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по НСО.







«Сейчас устанавливаются предметы, которые мы обнаружили — [они] на бумажных носителях и в электронном виде.





Законодательство предусматривает уголовную ответственность за то, что он в публичном медиапространстве разместил информацию для неопределенного круга лиц. Можно всё что угодно читать. Мы его привлекаем не за то, что он дома что-то хранил. Само по себе наказуемо то действие, что он в интернете разместил. Он критиковал людей по признаку национальности и религии»,





— уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы Следственного комитета по НСО Алексей Максименко.







«Следователем проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты материалы и предметы, указывающие на то, что указанное лицо является сторонником экстремистских убеждений о неполноценности группы лиц по признакам их отношения к национальности и религии», — говорится в сообщении ведомства.





Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды). Максимальное наказание по этой статье — 2 года тюремного заключения.







В апреле по этой статье был осужден 23-летний житель Бердска Иван Епачинцев — он получил 2 года условно за размещение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео экстремистского характера.

