На аллее Красного проспекта срубили два десятка нервных берёз

Новые деревья специалисты высадят на следующей неделе
Новые деревья специалисты высадят на следующей неделе

На Красном проспекте Новосибирска срубили 25 берёз — на их месте посадят новые.


«От того, что эти деревья старые, они стали приходить в негодность и засохли, завяли. 


От пескосмеси, от того, что экология [плохая], берёзы начинают так себя вести нервно», 


— рассказал начальник «Горзеленхоза» Юрий Ляпкин.


Всего на аллее Красного проспекта, за бюстом трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, в конце прошлой недели срубили 25 берёз. Перед тем, как принять решение о срубе деревьев, их осматривали агроном Центрального округа и дендрологи.


Всего на аллее Красного проспекта срубили 25 берёз
Всего на аллее Красного проспекта срубили 25 берёз


«На Красном проспекте берёзы посажены давно, не меньше 20–25 лет», — оценил Юрий Ляпкин.


Сейчас специалисты будут выкорчёвывать пни и готовить землю для посадки 25 молодых берёз. Садить их начнут на следующей неделе.


Берёзы простояли на аллее более 20 лет и засохли
Берёзы простояли на аллее более 20 лет и засохли


Юрий Ляпкин добавил, что на этой неделе в городе будут садить ещё деревья: 15 елей посадят завтра, 7 июня, на пл. Маркса, а 8–9 июня в Калининском районе высадят 15 берёз.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 8357
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (61)61
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено