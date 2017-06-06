На аллее Красного проспекта срубили два десятка нервных берёз

Новые деревья специалисты высадят на следующей неделе

На Красном проспекте Новосибирска срубили 25 берёз — на их месте посадят новые.





«От того, что эти деревья старые, они стали приходить в негодность и засохли, завяли.





От пескосмеси, от того, что экология [плохая], берёзы начинают так себя вести нервно»,





— рассказал начальник «Горзеленхоза» Юрий Ляпкин.





Всего на аллее Красного проспекта, за бюстом трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, в конце прошлой недели срубили 25 берёз. Перед тем, как принять решение о срубе деревьев, их осматривали агроном Центрального округа и дендрологи.







Всего на аллее Красного проспекта срубили 25 берёз





«На Красном проспекте берёзы посажены давно, не меньше 20–25 лет», — оценил Юрий Ляпкин.





Сейчас специалисты будут выкорчёвывать пни и готовить землю для посадки 25 молодых берёз. Садить их начнут на следующей неделе.







Берёзы простояли на аллее более 20 лет и засохли





Юрий Ляпкин добавил, что на этой неделе в городе будут садить ещё деревья: 15 елей посадят завтра, 7 июня, на пл. Маркса, а 8–9 июня в Калининском районе высадят 15 берёз.

