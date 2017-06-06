На аллее Красного проспекта срубили два десятка нервных берёз
На Красном проспекте Новосибирска срубили 25 берёз — на их месте посадят новые.
«От того, что эти деревья старые, они стали приходить в негодность и засохли, завяли.
От пескосмеси, от того, что экология [плохая], берёзы начинают так себя вести нервно»,
— рассказал начальник «Горзеленхоза» Юрий Ляпкин.
Всего на аллее Красного проспекта, за бюстом трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, в конце прошлой недели срубили 25 берёз. Перед тем, как принять решение о срубе деревьев, их осматривали агроном Центрального округа и дендрологи.
«На Красном проспекте берёзы посажены давно, не меньше 20–25 лет», — оценил Юрий Ляпкин.
Сейчас специалисты будут выкорчёвывать пни и готовить землю для посадки 25 молодых берёз. Садить их начнут на следующей неделе.
Юрий Ляпкин добавил, что на этой неделе в городе будут садить ещё деревья: 15 елей посадят завтра, 7 июня, на пл. Маркса, а 8–9 июня в Калининском районе высадят 15 берёз.
Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова