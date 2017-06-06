В Заельцовском районе поднялось облако чёрного дыма

Чёрный дым в небе над Заельцовским районом
Чёрный дым в небе над Заельцовским районом

В Заельцовском районе Новосибирска поднялся столб чёрного дыма — его видно с пл. Трубникова. 


«В 15:32 поступила заявка в Заельцовский район на тушение мусора. Экипаж сейчас в пути», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Фото пожара в редакцию НГС прислали читатели. По информации очевидцев, столб дыма в районе метродепо виден с пл. Трубникова и ул. Дмитрия Шамшурина.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности этого возгорания.


В Заельцовском районе поднялось облако чёрного дыма (фото)


Сегодня спасатели также работают на тушении склада торгового города «Левобережный». Борьба с огнём продолжается уже больше 16 часов. 

Ольга Власова
Фото читателей

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