Выпускающий золото завод продан за 880 миллионов

Золотые слитки в цехе Новосибирского аффинажного завода

Новосибирский аффинажный завод (НАЗ) продан на торгах 6 июня.







О том, что сделка состоялась, НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, который вёл торги. «Он продан по первоначальной цене 880 млн руб.», — сообщили в пресс-службе РАД. Менеджер объекта Екатерина Крицкая также отказалась от подробных комментариев.





Кому продали НАЗ, в аукционном доме пока не сообщают, ссылаясь на то, что не все документы ещё подписаны.





28 ноября завод выставило на торги Росимущество, сообщали в РАД. Приватизация проводилась в соответствии с «Программой приватизации федерального имущества на 2014–2016 гг.», утвержденной Правительством РФ. На торги были выставлены 100 % государственных акций НАЗ.





Площадь производственных зданий НАЗ — 15,9 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 3,3 га, на предприятии работает 212 человек. По данным «СПАРК», выручка НАЗ в 2016 году составила 399 млн руб. (в 2015-м она была 468 млн руб.). Чистая прибыль в 2016 году уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущим периодом и составила 50,2 млн руб. (против 108 млн в 2015 году).





Зимой организатор торгов отмечал, что завод нуждается в модернизации и докапитализации. Мощности предприятия были задействованы не полностью, заводу требовалось «грамотное управление», а также «расширение рынков сбыта и привлечение новых поставщиков сырья», говорилось в сообщении.





АО «Новосибирский аффинажный завод» — предприятие по производству драгоценных металлов, которое располагается в Октябрьском районе Новосибирска. Аффинаж — это технология, при которой благородные металлы с помощью хлора, серы или электролиза отделяются от загрязняющих примесей. НАЗ производит чистейшие в стране металлы: золото, серебро, платину и палладий.





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