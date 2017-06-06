Подробности ДТП на трассе: в «Лексусе» погиб один из лидеров азербайджанской диаспоры

Алиага Бабаев погиб на 61-м году жизни
Алиага Бабаев погиб на 61-м году жизни

В результате ДТП, произошедшего накануне днём на трассе под Новосибирском, погиб генеральный директор компании «Строй Сити», духовный лидер азербайджанской диаспоры Новосибирска хаджи Алиага Бабаев.


«Он ехал на производство и на встречу с главой поселка, — рассказал НГС.НОВОСТИ друг погибшего, президент общественной организации «Местная азербайджанская национально-культурная автономия города Новосибирска» Расим Бабаев. — Поторопился. И совершил столкновение с легковой машиной».


Смертельная авария произошла на 57-м километре дороги Новосибирск – Ордынское. Погибший был за рулем Lexus LX570, выехал на «встречку» и столкнулся с Chevrolet TrailBlazer. По данным пресс-службы ГИБДД по НСО, водитель «заснул, или ему плохо стало». 


Бизнесмен погиб на месте, также в ДТП пострадало 4 пассажира Chevrolet. Свидетель аварии Ульяна Кауфман рассказала НГС.НОВОСТИ, что в результате аварии у одного из пассажиров «Шевроле» в крови была голова и руки, ещё один мужчина лежал на земле, рядом с ними была женщина «явно в шоковом состоянии». «Она (пострадавшая пассажирка. — А.И.) сказала ещё, что водитель из "Лексуса" летел на них со стеклянными глазами, — вспоминает Ульяна. —  От "Лексуса" ничего практически не осталось».


Расим Бабаев отметает версию о том, что бизнесмен попал в ДТП из-за проблем с сердцем — по его словам, Алиага Бабаев занимался спортом и вёл здоровый образ жизни. Находиться за рулем в нетрезвом виде погибший, со слов Бабаева, также не мог — с 27 мая духовный лидер азербайджанцев держал пост.


Водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet
Водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet

Алиага Бабаев родился 5 декабря 1956 года в азербайджанском селе Каравелли, рассказал НГС.НОВОСТИ человек, близкий к семье погибшего. В Новосибирск переехал в 1978 году, окончил Сибирскую академию государственной службы и организовал собственную строительную компанию «Строй Сити». «Он был, если можно так сказать, вождём азербайджанского народа в Новосибирске, — вспоминает погибшего член азербайджанской диаспоры Новосибирска Фуад Багиев. — Помогал всем, кто нуждается в помощи: детям, инвалидам, старикам. Он был очень хорошим человеком во всех смыслах этого слова». 


Духовным лидером азербайджанцев и хаджи Бабаева называли потому, что он одним из первых совершил паломничество в Мекку около 20 лет назад. 


Со слов Расима Бабаева, Алиага Бабаев организовывал религиозные праздники для мусульман и фестивали национальных культур, активно сотрудничал с мэрией Новосибирска и оказывал материальную поддержку воспитанникам детского дома в Коченёво. «Человек духовный и светской жизнью тоже занимался, — подчеркивает Бабаев. — У нас очень тяжёлая утрата». 


Совсем недавно в Новосибирске смертельная авария произошла на ул. Гаранина — погибли трое студентов НГАУ и 45-летний водитель. Незадолго до аварии их видели в баре неподалёку.

Алёна Истомина
Фото предоставлено «Местной азербайджанской национально-культурной автономией города Новосибирска» (1), отдела пропаганды ГИБДД по НСО (2)

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