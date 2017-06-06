40 человек пришли на пробы в Новосибирске ради учёбы у Никиты Михалкова

Изначально планировалось, что прослушивание закончится около 17:00, но желающих было так много, что всё затянулось ещё часа на три
Изначально планировалось, что прослушивание закончится около 17:00, но желающих было так много, что всё затянулось ещё часа на три

В Новосибирском государственном театральном институте прошёл отбор на бесплатное обучение в Академии Никиты Михалкова, его проводила выездная московская приёмная комиссия.


«Новосибирск нам очень понравился! У вас очень хорошая театральная школа и большие таланты. Мы прослушали больше 40 человек. Тут также были люди из Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Перми. До Новосибирска мы проехали 5 регионов — Ярославль, Нижний Новгород, Уфу и Казань, где есть как театральные институты, так и театры, т.е. своя театральная школа», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Михалкова Алексей Литвинов.


Литвинов уточнил, что из Новосибирска будет отобрано больше всего абитуриентов.


В Академию Михалкова отберут артистов, режиссёров и продюсеров на 20 бесплатных мест
В Академию Михалкова отберут артистов, режиссёров и продюсеров на 20 бесплатных мест

Тем, кто хотел попасть на бесплатное обучение к Михалкову, надо было иметь высшее профильное образование и быть не старше 35 лет. Со всех регионов в академию на бесплатные места набирают 20 человек, среди которых помимо актёров возьмут ещё режиссёров и продюсеров. 


Окончательно станут известны те, кто прошёл отбор, только к концу июля, но из Новосибирска их будет большинство
Окончательно станут известны те, кто прошёл отбор, только к концу июля, но из Новосибирска их будет большинство

Один из режиссёров, уточнил Литвинов, очень понравился комиссии, но окончательное решение будет принимать известный российский режиссёр Владимир Хотиненко. Кого выберут на бесплатное обучение в Москву, станет известно к концу июля.  


Между тем в Новосибирске, особенно последний год, местные режиссёры очень активны: снимается кино, в котором играют как профессионалы — местные актеры, так и непрофессионалы. Режиссёр Филипп Дмитриев сделал этой весной два короткометражных художественных фильма, был выпущен фильм «Вера», попавший на Каннский фестиваль. Ольга Коровченко заканчивает работу над художественным фильмом, а также есть работы в стадии завершения или только в планах.

Илья Калинин
Фото автора

Прочтений: 2291
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено