40 человек пришли на пробы в Новосибирске ради учёбы у Никиты Михалкова
В Новосибирском государственном театральном институте прошёл отбор на бесплатное обучение в Академии Никиты Михалкова, его проводила выездная московская приёмная комиссия.
«Новосибирск нам очень понравился! У вас очень хорошая театральная школа и большие таланты. Мы прослушали больше 40 человек. Тут также были люди из Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Перми. До Новосибирска мы проехали 5 регионов — Ярославль, Нижний Новгород, Уфу и Казань, где есть как театральные институты, так и театры, т.е. своя театральная школа», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Михалкова Алексей Литвинов.
Литвинов уточнил, что из Новосибирска будет отобрано больше всего абитуриентов.
Тем, кто хотел попасть на бесплатное обучение к Михалкову, надо было иметь высшее профильное образование и быть не старше 35 лет. Со всех регионов в академию на бесплатные места набирают 20 человек, среди которых помимо актёров возьмут ещё режиссёров и продюсеров.
Один из режиссёров, уточнил Литвинов, очень понравился комиссии, но окончательное решение будет принимать известный российский режиссёр Владимир Хотиненко. Кого выберут на бесплатное обучение в Москву, станет известно к концу июля.
Между тем в Новосибирске, особенно последний год, местные режиссёры очень активны: снимается кино, в котором играют как профессионалы — местные актеры, так и непрофессионалы. Режиссёр Филипп Дмитриев сделал этой весной два короткометражных художественных фильма, был выпущен фильм «Вера», попавший на Каннский фестиваль. Ольга Коровченко заканчивает работу над художественным фильмом, а также есть работы в стадии завершения или только в планах.
Илья Калинин
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