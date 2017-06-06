В Академгородке появился сквер с огромными красными яблоками

В сквере у «Эдема»
В сквере у «Эдема»

В сквере возле ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке появились фигуры больших красных яблок.


«Яблоки и две кованые яблони появились здесь 4 июня. Всего десять яблок. Сейчас делаем озеленение, газон — петуньи садим. Всё будет очень красиво», — рассказал НГС.НОВОСТИ гендиректор построившей ТЦ компании «Новоград» Владислав Плотников.


Он отметил, что разбивка сквера планировалась ещё в прошлом году, но строители не успели сделать всё до зимы.  


Яблоко возле ТЦ «Эдем»
Яблоко возле ТЦ «Эдем»


В сквере у «Эдема»
В сквере у «Эдема»


ТЦ «Эдем» открылся в Академгородке в феврале. Его отличительная особенность —  фонтан с бьющими из-под пола струями воды. Остановки общественного транспорта рядом с торговым центром также сделаны в виде красных яблок.

Ольга Власова
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