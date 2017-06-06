Новосибирская школьница выиграла поездку к Полине Гагариной





Варвара Убель

Шестнадцатилетняя ученица гимназии № 11 Варвара Убель заняла первое место в конкурсе «Мастерская Гагариной».





Конкурс проходил в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М».





Участники отправляли свои композиции на сайт конкурса до 1 мая, сейчас, через месяц, результаты стали известны, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Варвара. После того, как она заняла первое место, её пригласили в Москву на персональное занятие с известной российской артисткой.





«Музыка — это дело всей моей жизни, я пою джаз и эстраду вот уже десять лет и мечтаю сделать это своей профессией», — рассказала Варя. Девушка исполнила композицию Нины Симон «Feeling good», и её выступление отметила сама наставница проекта.



По словам девушки, она стала победителем проекта «Поколение М» уже второй сезон подряд — в числе финалистов она в прошлом году также летала в Москву и тогда познакомилась с Полиной Гагариной.



«Помню, как боялась проснуться и думала: "Это моя жизнь? Серьёзно?! Заверните две!". Самой главной наградой для меня было услышать от Полины, что я — огромный вокальный потенциал», — делится впечатлениями Варя.











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