Самый известный уличный баянист Новосибирска объявил о перерыве в концертах

7 июня Владимир Веретенников отыграет прощальный концерт перед отъездом
7 июня Владимир Веретенников отыграет прощальный концерт перед отъездом

Известный новосибирский баянист Владимир Веретенников, который часто играет в переходе новосибирского метро на «Площади Ленина», устраивает полугодовой перерыв в выступлениях.


7 июня он отыграет прощальный концерт перед отъездом. 


«8 июня я отъезжаю в санаторий города Геленджика. Я нахожусь на инвалидности, на пенсии.  Мне инвалидная комиссия выделила путёвку. 18 дней я буду в санатории, а потом останусь у детей до ноября (они живут в Геленджике)», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Веретенников.


Он поделился тем, что уже лечился три месяца на Чёрном море и заметил значительные улучшения в самочувствии. 


«Кстати, месяц назад мне исполнилось 17 передом назад (т.е. 71. — О.В.). Возраст такой, что нужно давать организму зарядку, чтобы приехать в Новосибирск, играть русскую классику, чтобы люди улыбались, слушали, возвращались ещё не раз», — поделился музыкант.


Подробный рассказ Владимира Веретенникова о том, что заставило его выйти играть русскую классику в метро и что ему это даёт, читайте в репортаже НГС.АФИША.

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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