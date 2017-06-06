Самый известный уличный баянист Новосибирска объявил о перерыве в концертах

7 июня Владимир Веретенников отыграет прощальный концерт перед отъездом

Известный новосибирский баянист Владимир Веретенников, который часто играет в переходе новосибирского метро на «Площади Ленина», устраивает полугодовой перерыв в выступлениях.







7 июня он отыграет прощальный концерт перед отъездом.





«8 июня я отъезжаю в санаторий города Геленджика. Я нахожусь на инвалидности, на пенсии. Мне инвалидная комиссия выделила путёвку. 18 дней я буду в санатории, а потом останусь у детей до ноября (они живут в Геленджике)», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Веретенников.





Он поделился тем, что уже лечился три месяца на Чёрном море и заметил значительные улучшения в самочувствии.





«Кстати, месяц назад мне исполнилось 17 передом назад (т.е. 71. — О.В.). Возраст такой, что нужно давать организму зарядку, чтобы приехать в Новосибирск, играть русскую классику, чтобы люди улыбались, слушали, возвращались ещё не раз», — поделился музыкант.





Подробный рассказ Владимира Веретенникова о том, что заставило его выйти играть русскую классику в метро и что ему это даёт, читайте в репортаже НГС.АФИША.