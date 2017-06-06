В Новосибирской области появляется по 2 банкрота ежедневно

В госреестре банкротов уже 1131 житель НСО
В госреестре банкротов уже 1131 житель НСО

В Новосибирской области в течение мая ежедневно прибавлялось почти по 2 физических лица-банкрота, подсчитали в федеральной юридической компании «Стопдолг».


К концу прошлого месяца в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве попали 1131 житель НСО. По сравнению с апрелем в список добавилось 58 новосибирцев — т.е. ежедневно несостоятельными становились почти двое жителей региона.


«Количество реальных [физических] банкротов уверенно растёт. Смело можно заявить, что в конце 2017 года в России будет 50 000 банкротов. К сожалению, пока количество граждан, сбросивших с себя груз долгов, ничтожно мало. Люди запуганы банками, коллекторами и, чтобы исправить ситуацию, берут новые кредиты, порой под огромные проценты», — сообщила пресс-служба «Стопдолга» со ссылкой на руководителя компании Алексея Дёмина. В беседе с НГС.НОВОСТИ Дёмин подтвердил, что Новосибирская область остаётся в числе самых закредитованных регионов. По количеству банкротов НСО занимает 3-е место в России с 41 банкротом на 100 тыс. человек, впервые разделив эту строчку рейтинга вместе с Архангельской областью.


Лидерами рейтинга традиционно являются Москва и Московская область, где в мае общее количество физических банкротов составляло 2453 и 1833 человек соответственно. По численности банкротов на 100 тыс. человек 1-е место заняла Вологодская область (73 банкрота), 2-е — Рязанская область (48 банкротов).


Директор компании «Стопдолг» Алексей Дёмин ранее объяснял, с чем связано высокое положение Новосибирска в рейтинге физических банкротов. На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказали, как крупному бизнесмену Арбитражный суд простил долг в 11 млрд руб.

Илья Калинин
Фото​ Татьяны Фатеевой

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