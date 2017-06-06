МЧС тушат пожар в «Левобережном» около 16 часов

Пожарные продолжают тушить торговый город «Левобережный»

В 13:00 над пл. Сибиряков-Гвардейцев поднялся столб дыма — пожарные вскрыли кровлю склада торгового города «Левобережный» и продолжают тушить возгорание.





Жительница Новосибирска Анна 6 июня прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ фото с поднявшимся столбом дыма над пл. Сибиряков-Гвардейцев. Снимок сделан со стороны ул. Немировича-Данченко. Она отметила, что дым идёт уже около получаса.





Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, этот дым вызван ликвидацией пожара на территории торгового города «Левобережный». Больше десятка пожарных машин тушили прошедшей ночью продуктовый склад. Первые пожарные подразделения выехали по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1 в 22:17. Открытое горение склада на площади 600 кв. м пожарные устранили к 5:00, сообщало сегодня утром МЧС. Люди на пожаре не пострадали.





Первые пожарные подразделения выехали на тушение возгорания в 22:17 5 июня





«Пожар был локализован, но внутри [складского помещения] оставались очаги тления. Туда сложно добраться, поэтому было принято решение о вскрытии кровли. Пожарные убрали плиты, поэтому пошёл дым. Полной ликвидации пожара ещё пока нет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по НСО Павел Винаков около 14:00.





Открытое горение склада пожарные устранили к 5 утра, однако еще остались очаги тления





В прошлом году на левом берегу также случился крупный пожар — тогда от горящей свалки, расположенной на ул. Малыгина, едкий дым распространился на весь Ленинский район.

