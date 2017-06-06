Губернатор Городецкий прокомментировал голодовку дольщиков на площади Ленина

Дольщики голодают на пл. Ленина
Дольщики голодают на пл. Ленина

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал ситуацию с дольщиками домов на ул. Тульской, которые вчера объявили голодовку на пл. Ленина.


«К сожалению, проблема обманутых дольщиков существует у нас, в тоже время есть объективные показатели, как мы решаем: от 17 до 18 проблемных домов вводим в эксплуатацию при поддержке органов власти и при правильном отношении к этой проблеме самих обманутых дольщиков. Что касается Тульской: предыстория далёкая, но переломный момент наступил в конце 2012 года, когда подписали четырёхстороннее соглашение губернатор, мэр, [застройщик] "Баутехник" и строительный кооператив», — рассказал Городецкий 6 июня на встрече с журналистами.


После этого соглашения застройщик домов на ул. Тульской, 80 и 82 «Баутехник» получил участок земли взамен на обязательства достроить дома. После этого, с 2013 по начало 2016 года «началась эффективная стройка», сказал губернатор. По его словам, уже тогда 292 человека были признаны дольщиками, так как у них был договор долевого участия.


Долгострой на ул. Тульской в Кировском районе
Долгострой на ул. Тульской в Кировском районе


«В доме были свободные средства, это как ресурс для достройки дома, и "Баутехник" заключает договор подряда со строительной организацией "Стройцентр", те работают. и в результате стало еще 198 договоров долевого участия уже с новыми людьми. В то же время, мне так кажется, но сейчас занимаются следственные органы, это их компетенция, элементы мошенничества появились в дальнейшей работе "Стройцентра". Каким образом — заключаются договора предварительного долевого участия, что запрещено законом: нарушил застройщик, но и люди», — пояснил Городецкий.


Он добавил, что власти предлагают как можно быстрее заключить договоры долевого участия, а «"Баутехник" не может заключить такие договоры, поскольку не подтверждено освоение капитальных вложений», — отметил Городецкий.


Кроме того, губернатор заявил, что люди с предварительными договорами никак не могут провести общее собрание — они не смогли собраться в прошедшие субботу и воскресенье.


«По поводу места голодовки: да, они заявились на акцию, мэрия города отказала в этом месте. 12 июня будет День независимости, мероприятия целый день будут проходить. Будут они здесь или не будут, это сейчас решают правоохранительные органы, в том числе прокуратура. Поэтому никаких депрессий абсолютно нет, есть желание тяжёлый путь проходить. Мы проходим этот путь, к сожалению, уже несколько лет, и позитив есть», — заключил Городецкий.


На пл. Ленина собралось около 20 участников голодовки — все они в красных майках
На пл. Ленина собралось около 20 участников голодовки — все они в красных майках


Утром 5 июня около 20 дольщиков с ул. Тульской начали голодовку на пл. Ленина. Вечером этого же дня вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев сказал, что строительство долгостроя возобновят в конце июня — для завершения объекта необходимо 560 млн руб.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1, 3), Ольги Власовой (2)

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