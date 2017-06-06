Новосибирский ветеран собрал болотоход своими руками

Михаил Чернышов из Ордынского района НСО строит свой болотоход с 2012 года
Михаил Чернышов из Ордынского района НСО строит свой болотоход с 2012 года

Участник Великой Отечественной войны, военный лётчик-ас в отставке Михаил Чернышов из Ордынского района Новосибирской области сконструировал и построил необычную машину — шнековый болотоход.


«Мой болотоход отличается тем, что у него плавающий самоочищающийся движитель — шнек. За счёт этого у болотохода высокая проходимость и маневренность», — рассказал НГС.НОВОСТИ конструктор и создатель машины. 


Михаил Чернышов назвал свою модель АСБШ-2 — амфибия-снегоболотоход двухшнековый. По его словам, изобретение могут применять в непроходимых болотах службы спасения и МЧС при различных происшествиях, например при крушении вертолётов.


К созданию чертежей ветеран приступил в 2012 году, а на днях закончил сборку машины и приступил к её испытаниям. Как признаётся Михаил Чернышов, изначально в реализацию его идеи мало кто верил, а большую часть работ по созданию машины он проделал своими руками. 


Кузов болотохода изобретатель взял от микроавтобуса, детали помогали покупать немногочисленные меценаты. Для оплаты услуг сварщиков Михаил Чернышов продал деревообрабатывающий станок и автомобиль ГАЗ-66, на котором раньше ездил на охоту.


По примерным подсчётам конструктора, на строительство машины ушло около 1 млн руб. Сейчас болотоход проходит испытания на земле.



«Для испытаний на болоте нужен более мощный двигатель и к нему механическая коробка. Сейчас установлен двигатель, который развивает крутящий момент 116 ньютон-метр, а гидронасосы — порядка 410 номинального крутящего момента и 620 максимального», — рассказывает Михаил Чернышов. Он планирует доработать болотоход.


После работы над болотоходом изобретатель хочет создать музей дружбы народов Америки и России. «В 1944–1945 годах я служил в 3-м скоростном бомбардировочном авиаполку, перегонял самолёты из Америки в Советский Союз по ленд-лизу. В музее можно было бы собрать фотографии и архивы, а может, даже самолёт», — мечтает ветеран.


Михаил Чернышов — один из 27 пилотов, которые во время Великой Отечественной войны и после неё перегоняли из Америки в Россию бомбардировщики «Бостон А-20». НГС.НОВОСТИ публиковали подробный репортаж о жизни ветерана в 2015 году — Михаил Чернышов рассказал о том, как служил на Дальнем Востоке и даже получил ранение в ногу в воздушном бою, тогда же ветеран показал промежуточные результаты своей работы над болотоходом.

Анна Чернышова
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