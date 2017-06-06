Прохожие помогли полиции найти пропавшего учёного

Евгений Юшников
Евгений Юшников

Полицейские благодаря внимательным прохожим разыскали 52-летнего Евгения Юшникова, который пропал в Новосибирске на прошлой неделе.


«Юшников сегодня был найден. С ним всё в порядке. На данный момент он даёт показания в полиции по факту своего исчезновения», — сообщили 6 июня волонтёры из новосибирского поискового отряда «Маяк».


В поисковом отряде уточнили, что Евгений Юшников нашелся в «одном из спутников нашего города». После того как СМИ опубликовали сообщения о розыске мужчины, его узнали прохожие на улице. Они позвонили на горячую линию одного из поисковых отрядов, которые разыскивали Евгения Юшникова. После этого на место приехали полицейские, которые задержали Юшникова и увезли его в отдел полиции.


52-летний учёный и предприниматель Евгений Юшников ушёл из дома по ул. Лесосечная вечером 1 июня. Семье сказал, что скоро вернётся, но после этого пропал. Его разыскивали супруга, дети, полиция, волонтёры. В поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск» ранее рассказывали, что Евгений Юшников «может быть дезориентирован из-за возможной потери памяти».

Ольга Хмелевская
Фото lizaalert.org

Прочтений: 8196
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено