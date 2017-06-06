Прохожие помогли полиции найти пропавшего учёного

Евгений Юшников

Полицейские благодаря внимательным прохожим разыскали 52-летнего Евгения Юшникова, который пропал в Новосибирске на прошлой неделе.





«Юшников сегодня был найден. С ним всё в порядке. На данный момент он даёт показания в полиции по факту своего исчезновения», — сообщили 6 июня волонтёры из новосибирского поискового отряда «Маяк».







В поисковом отряде уточнили, что Евгений Юшников нашелся в «одном из спутников нашего города». После того как СМИ опубликовали сообщения о розыске мужчины, его узнали прохожие на улице. Они позвонили на горячую линию одного из поисковых отрядов, которые разыскивали Евгения Юшникова. После этого на место приехали полицейские, которые задержали Юшникова и увезли его в отдел полиции.







52-летний учёный и предприниматель Евгений Юшников ушёл из дома по ул. Лесосечная вечером 1 июня. Семье сказал, что скоро вернётся, но после этого пропал. Его разыскивали супруга, дети, полиция, волонтёры. В поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск» ранее рассказывали, что Евгений Юшников «может быть дезориентирован из-за возможной потери памяти».