Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов

Празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Первомайском сквере
Празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Первомайском сквере


В Новосибирске отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина, по традиции в Первомайском сквере начал работу «Парк Пушкина».


Парк разбит на зоны, в каждой из которых желающих ждут те или иные развлечения, связанные с творчеством или эпохой великого поэта. 

Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


На площадке у скульптуры «Монах» учащиеся танцевальной студии демонстрируют костюмы пушкинской поры.


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Дамы, одетые в кринолин, и молодые люди во фраках и сюртуках особенно элегантно смотрятся на фоне наших современников.


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Рядом установлена композиция графических силуэтов с героями пушкинских произведений, с которыми можно сфотографироваться.


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


С другой стороны, на поляне, где обычно отдыхают родители с маленькими детьми, расставлены плоские фигуры сказочных персонажей: Петушка, старика из сказки о рыбаке и рыбке, Бабы Яги и т.д.


Ближе к фонтану более взрослые любители поэзии могут принять облик реалистических героев произведений поэта — здесь расставлены фигуры без голов (на их место предлагается поставить собственную).


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Огромный надувной глобус наглядно демонстрирует, как далеко по всему миру можно встретить памятники Пушкину.


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


В «Парке Пушкина» почти не видно торговцев (от которых обычно не бывает отбоя на подобных мероприятиях), а те, что есть, предлагают книги.


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Организаторы не стали ограничиваться творчеством Пушкина, видимо, решив, что мир поэзии не имеет границ.


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


На сцене у фонтана весь день будут выступать артисты-любители всех жанров и возрастов. Завершиться праздник должен чтением поэм «Медный всадник», «Полтава», «Домик в Коломне».


Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов (фото)


Кроме «Парка Пушкина» тематические зоны сегодня будут организованы в Новосибирске ещё в 24 местах. Кроме того, горожане, которые смогут прочитать наизусть не менее двух строф из сочинений Пушкина, смогут сегодня с 10:00 до 15:00 проехать бесплатно на метро.


 «Парк Пушкина» — проект фонда «Родное слово», а также мэрии Новосибирска, правительства Новосибирской области и администраций других городов Новосибирской области. Проводится уже в шестой раз. 

Стас Соколов
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