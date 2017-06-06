Первомайский сквер заполнили люди в одежде XIX века и фигуры без голов

Празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Первомайском сквере





В Новосибирске отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина, по традиции в Первомайском сквере начал работу «Парк Пушкина».







Парк разбит на зоны, в каждой из которых желающих ждут те или иные развлечения, связанные с творчеством или эпохой великого поэта.





На площадке у скульптуры «Монах» учащиеся танцевальной студии демонстрируют костюмы пушкинской поры.











Дамы, одетые в кринолин, и молодые люди во фраках и сюртуках особенно элегантно смотрятся на фоне наших современников.











Рядом установлена композиция графических силуэтов с героями пушкинских произведений, с которыми можно сфотографироваться.











С другой стороны, на поляне, где обычно отдыхают родители с маленькими детьми, расставлены плоские фигуры сказочных персонажей: Петушка, старика из сказки о рыбаке и рыбке, Бабы Яги и т.д.







Ближе к фонтану более взрослые любители поэзии могут принять облик реалистических героев произведений поэта — здесь расставлены фигуры без голов (на их место предлагается поставить собственную).















Огромный надувной глобус наглядно демонстрирует, как далеко по всему миру можно встретить памятники Пушкину.













В «Парке Пушкина» почти не видно торговцев (от которых обычно не бывает отбоя на подобных мероприятиях), а те, что есть, предлагают книги.











Организаторы не стали ограничиваться творчеством Пушкина, видимо, решив, что мир поэзии не имеет границ.











На сцене у фонтана весь день будут выступать артисты-любители всех жанров и возрастов. Завершиться праздник должен чтением поэм «Медный всадник», «Полтава», «Домик в Коломне».











Кроме «Парка Пушкина» тематические зоны сегодня будут организованы в Новосибирске ещё в 24 местах. Кроме того, горожане, которые смогут прочитать наизусть не менее двух строф из сочинений Пушкина, смогут сегодня с 10:00 до 15:00 проехать бесплатно на метро.







«Парк Пушкина» — проект фонда «Родное слово», а также мэрии Новосибирска, правительства Новосибирской области и администраций других городов Новосибирской области. Проводится уже в шестой раз.

