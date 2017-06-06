Новосибирские хирурги спасли мужчину с опасной болезнью молодых людей

Пациент из Москвы Андрей и кардиолог новосибирской клиники Мешалкина Кирилл Нуркаев

В новосибирской клинике Мешалкина сложным методом прооперировали 34-летнего москвича с опасными для жизни нарушениями ритма сердца — его отказывались лечить в столичных больницах.







Молодой житель Москвы Андрей страдал редким заболеванием, так называемой аритмогенной дисплазией правого желудочка — когда происходит замещение миокарда (мышечной ткани сердца) правого желудочка жировой тканью. Это приводит к развитию опасных для жизни форм нарушений ритма сердца, пояснили в пресс-службе клиники со ссылкой на и.о. заведующего отделением нарушений ритма сердца Виталия Шабанова.







По информации новосибирских кардиохирургов, заболевание часто протекает бессимптомно и может стать причиной внезапной сердечной смерти — обнаружить его можно только на МРТ.





Как правило, этим заболеванием страдают молодые люди до 35 лет, отмечают врачи.







Первый приступ аритмии у Андрея случился в 2016 году. «Не подозревая, что имеет заболевание сердечно-сосудистой системы, он перенёс его "на ногах". Только когда приступ повторился, вызвал "скорую помощь"», — описали в клинике. Лечение в московской больнице Андрею не помогло, но до февраля 2017 года проблем со здоровьем он не испытывал.







Так называемой аритмогенной дисплазией правого желудочка страдают в основном люди до 35 лет, говорят врачи. Сейчас Андрею стало легче после операции в клинике Мешалкина

Затем приступы аритмии начали повторяться, и ему ещё в Москве имплантировали устройство (кардиовертер-дефибриллятор), которое распознавало нарушение сердечного ритма и устраняло его электроразрядом, предотвращая риски внезапной сердечной смерти.







«Вскоре приступы участились, мне стало тяжело передвигаться. Я мог пройти несколько ступеней — и случался приступ, срабатывал кардиовертер-дефибриллятор, восстанавливая синусовый ритм, но при этом причиняя болезненные ощущения»,





— цитируют в клинике пациента.







По его словам, в Москве ему отказались помочь методом радиочастотной аблации (воздействие током на очаги аритмии), объяснив это сложностью операции. В Новосибирск Андрею посоветовали поехать знакомые.







После того, как операция была выполнена, уже через сутки пациент почувствовал себя лучше. «Операция была проведена на коммерческой основе, так как пациент не хотел ждать квоты на специализированную медицинскую помощь, которая оказывается в плановой форме», — добавили в пресс-службе клиники Мешалкина. В клинике на операции этим методом выделено около 1700 квот в год.





Этой весной новосибирские нейрохирурги также лечили пациентку, от которой отказывались врачи в Москве, — у 3,5-летней девочки обнаружили загадочную болезнь «мойя-мойя».

