Женщину нашли погибшей спустя неделю после пропажи

Спустя 6 дней после исчезновения тело было обнаружено в морге
Спустя 6 дней после исчезновения тело было обнаружено в морге

В Новосибирске 29 мая пропала 43-летняя женщина — родственники узнали о её смерти 5 июня.


«Она вышла из дома по ул. Богдана Хмельницкого, 18 и пропала. Родственники обратились в полицию», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник уголовного розыска ГУ МВД по НСО Евгений Чуйко.


Первоначально родственники пропавшей предполагали, что женщина поехала к подруге на ул. Челюскинцев — эта информация сообщалась в объявлениях в соцсетях. Днём 6 июня дочь пропавшей женщины рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что тело женщины оказалось в морге 5 июня. 


Сотрудник пресс-службы Следственного комитета по НСО Алексей Максименко пояснил, что смерть женщины носит криминальный характер.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.

Мария Шевлягина 
Фото Артёма Ленца

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