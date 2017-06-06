Женщину нашли погибшей спустя неделю после пропажи

Спустя 6 дней после исчезновения тело было обнаружено в морге

В Новосибирске 29 мая пропала 43-летняя женщина — родственники узнали о её смерти 5 июня.





«Она вышла из дома по ул. Богдана Хмельницкого, 18 и пропала. Родственники обратились в полицию», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник уголовного розыска ГУ МВД по НСО Евгений Чуйко.





Первоначально родственники пропавшей предполагали, что женщина поехала к подруге на ул. Челюскинцев — эта информация сообщалась в объявлениях в соцсетях. Днём 6 июня дочь пропавшей женщины рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что тело женщины оказалось в морге 5 июня.





Сотрудник пресс-службы Следственного комитета по НСО Алексей Максименко пояснил, что смерть женщины носит криминальный характер.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.