Студенты превратились в героев «Тайной вечери» и «Богатырей» ради бургеров

Студенты-филологи изображают картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»
Студенты-филологи изображают картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Новосибирские студенты-филологи сфотографировались в образах с известных классических картин для конкурса, который проводил Гуманитарный институт НГУ.


По условиям конкурса, который начался 24 мая, группы должны были прислать в сообщество института 5 фотографий с несколькими сюжетами: учебный процесс, научный процесс, внеучебная деятельность, отдых и досуг и любимые преподаватели группы.


Группа 15808 решила подойти к процессу творчески, студенты предстали на фотографиях в образах с известных классических картин.


Снимки группы 15808 в сообществе института опубликовали 5 июня. Идея пришла спонтанно, рассказала студентка Дарья Силиванова. По её словам, первый сюжет, который выдумали филологи — это «Учебная деятельность» в виде «Сотворения Адама» Микеланджело.


«Сотворение Адама» Микеланджело. Категория «Учебный процесс»

«Здесь у нас Бог передает "нерадивому" Адаму ответы на зачёт. Иногда действительно сдать зачёты и экзамены можно только с помощью сверхъестественных сил», — смеется девушка.


«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Категория «Научный процесс»

«Так мы обсуждаем какие-либо вопросы: море книг, разбросанных вокруг, споры, страдальческие лица», — комментирует Силиванова.


«Богатыри» Виктора Васнецова. Категория «Внеучебная деятельность»

«Вот такие из нас получились fem-богатыри, выступающие за активный и здоровый образ жизни», — говорит студентка. 


«Танец» Анри Матисса. Категория «Отдых и досуг»

Также в конкурсе группе 15808 помогла преподаватель зарубежной литературы Людмила Буднева.


«Орест, преследуемый эриниями» Вильяма Бугро. Категория «Любимые преподаватели группы»

«В роли Ореста выступила всеми обожаемая Людмила Викторовна Буднева, а мы, как злобные эринии, пытаемся проставить экзамен в зачётки, мучая любимого преподавателя», — объяснила Силиванова.


Итоги конкурса пока не подвели, победителей определят 9 июня. Главные призы конкурса — фотосессия в куполе нового корпуса НГУ, торт, поход в квест и сертификат в бургерную для всей группы. 


Учащиеся в Академгородке всегда отличались особенной изобретательностью. К примеру, в прошлом году выпускники Специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ) забросили на деревья старую обувь, чтобы узнать, как быстро поступят в вуз.

Наталья Гредина
Фото предоставлены Дарьей Силивановой

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