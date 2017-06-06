В метро открыли бесплатный проезд за стихи Пушкина

Девушка прочитала внушительный отрывок из «Евгения Онегина»

Сегодня, 6 июня, пассажирам новосибирского метро разрешили ездить бесплатно — для этого нужно прочитать не меньше двух строф из стихотворений Пушкина.







«Чаще всего читают "У лукоморья дуб зелёный" и "Я вас любил", в основном это взрослое поколение и люди средних лет», — рассказала НГС.НОВОСТИ учитель русского языка и литературы школы № 56 Ленинского района Ольга Дмитриевна, которая слушала стихи на станции «Площадь Ленина».







Акция «Читаем Пушкина в метро» проходит с 10:00 до 15:00 на семи станциях метрополитена — «Площадь Ленина», «Студенческая», «Красный проспект», «Заельцовская», «Гагаринская», «Октябрьская», «Золотая Нива».





Волонтёрами стали около 70 учителей, преподавателей вузов, студентов-филологов, специалистов библиотек, старшеклассников, сообщили в пресс-центре мэрии. Они слушали стихи и приглашали горожан для участия в акции в метро.











По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, за 40 минут с начала акции на станции «Площадь Ленина» стихотворения Александра Пушкина прочли около 40 человек. Новосибирцы с ходу декламировали отрывки из поэмы «Евгений Онегин» — «Мой дядя самых честных правил…», письмо Татьяны. Также среди стихов, которые удалось услышать в вестибюле станции, — «Я помню чудное мгновенье», «Зимнее утро» («Мороз и солнце; день чудесный!»), «Зимний вечер».







Мужчина, которому на вид около 60 лет, прочёл отрывок из «Евгения Онегина» и заявил: «У меня есть ещё один». И сразу с шуткой произнёс расхожую фразу: «А кредит кто будет платить — вы или Пушкин?».







Прочитавшим стихи пассажирам давали открытки и календарики, а контролёр пропускал их через турникет бесплатно.







Знание стихов классика проверяют Ольга Дмитриевна и Ольга Владиславовна





Если вы забудете строчку, то вам её подскажут





День русского языка и Пушкинский день России отмечают в Новосибирске и области в шестой раз. 125 праздничных площадок традиционного проекта «Парк Пушкина» начнут свою работу для маленьких новосибирцев в 11:00 во всех районах Новосибирска, в районных центрах и сёлах региона.







В «Парк Пушкина» сегодня превратится и Первомайский сквер. Здесь с 11:00 до 21:00 на параллельно работающих интерактивных площадках пройдут объединенные пушкинской темой конкурсы, чтения, анимационные программы, танцевальные и творческие мастер-классы. Завершится праздник чтением поэм Александра Сергеевича «Медный всадник», «Полтава», «Домик в Коломне».







На входе в метро вас встретят волонтёры





В подарок пассажирам дают открытки и календарики





В прошлом году день рождения Пушкина также широко отмечался в городе и области. Так, в парке Кирова можно было увидеть парад «Пушкиных» — около 30 школьников и взрослых надели костюмы и были загримированы под писателя. Следом за ними прошли школьники в костюмах героев сказок Пушкина, а также девушки в платьях с кринолинами.

