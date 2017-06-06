Полиция задержала подозреваемых в вооружённом ограблении на 3 миллиона

Шестеро подозреваемых в ограблении банка находятся в новосибирском СИЗО
Шестеро подозреваемых в ограблении банка находятся в новосибирском СИЗО

Полиция задержала шестерых мужчин, подозреваемых в ограблении финансовой компании в Новосибирске.


Ограбление произошло 21 мая, район города, в котором случилось преступление, а также, какая компания пострадала, был ли это банк или микрокредитная организация, в пресс-службе полиции не раскрывают.


«Зашёл один мужчина, остальные 4 ему помогали — у каждого из них была своя роль», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Преступник ворвался в маске в компанию и, угрожая пистолетом персоналу, украл 3,1 млн руб. У грабителя, по информации полиции, было 5 пособников. Подозреваемыми являются мужчины от 17 до 44 лет, жители Новосибирской и Кемеровской областей.


Полиция возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый в особо крупном размере).


Во время обысков квартир подозреваемых полиция нашла пистолет иностранного производства, карабин «Сайга», два охотничьих ружья, более 100 патронов различного калибра, 141 тыс. руб. и 13 800 долл. США. Сейчас сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области ищут дополнительные эпизоды преступной деятельности участников.


«Их задержали с 1 по 3 июня. На территории Кемеровской области задержали 3 подозреваемых, в Новосибирске двух и одного в Москве. Сейчас мужчины находятся в новосибирском СИЗО», — добавил сотрудник пресс-службы ведомства.


Полиция обнаружила оружие по месту жительства подозреваемых
Полиция обнаружила оружие по месту жительства подозреваемых


В полиции отметили, что, согласно ст. 162 УК РФ, фигурантам грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. 


Подобный случай произошёл в 2014 году, когда преступная группа взорвала банкомат Сбербанка — двое мужчин хотели украсть наличность, теперь им предстоит провести совокупно 9,5 лет в тюрьме.

Мария Шевлягина
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

Прочтений: 5810
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено