Полиция задержала подозреваемых в вооружённом ограблении на 3 миллиона

Шестеро подозреваемых в ограблении банка находятся в новосибирском СИЗО

Полиция задержала шестерых мужчин, подозреваемых в ограблении финансовой компании в Новосибирске.





Ограбление произошло 21 мая, район города, в котором случилось преступление, а также, какая компания пострадала, был ли это банк или микрокредитная организация, в пресс-службе полиции не раскрывают.





«Зашёл один мужчина, остальные 4 ему помогали — у каждого из них была своя роль», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Преступник ворвался в маске в компанию и, угрожая пистолетом персоналу, украл 3,1 млн руб. У грабителя, по информации полиции, было 5 пособников. Подозреваемыми являются мужчины от 17 до 44 лет, жители Новосибирской и Кемеровской областей.





Полиция возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый в особо крупном размере).



Во время обысков квартир подозреваемых полиция нашла пистолет иностранного производства, карабин «Сайга», два охотничьих ружья, более 100 патронов различного калибра, 141 тыс. руб. и 13 800 долл. США. Сейчас сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области ищут дополнительные эпизоды преступной деятельности участников.





«Их задержали с 1 по 3 июня. На территории Кемеровской области задержали 3 подозреваемых, в Новосибирске двух и одного в Москве. Сейчас мужчины находятся в новосибирском СИЗО», — добавил сотрудник пресс-службы ведомства.





Полиция обнаружила оружие по месту жительства подозреваемых





В полиции отметили, что, согласно ст. 162 УК РФ, фигурантам грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.







Подобный случай произошёл в 2014 году, когда преступная группа взорвала банкомат Сбербанка — двое мужчин хотели украсть наличность, теперь им предстоит провести совокупно 9,5 лет в тюрьме.