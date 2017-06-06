Правительство разрешило продавать авиабилеты со скидкой из Новосибирска в северный город

Правительство России увеличило количество субсидируемых авиарейсов — теперь новосибирцы смогут купить дешёвые билеты в Нерюнгри.







«Есть очень важная для наших граждан тема, она связана с авиаперевозками. Мы уже восемь лет, напомню, выделяем деньги на поддержку воздушных перелётов. Это позволяет большему числу людей либо добираться в европейскую часть страны из удалённых уголков нашего государства, либо решать какие-то сезонные задачи», — рассказал 5 июня председатель Правительства России Дмитрий Медведев.







По словам Медведева, общее количество субсидируемых рейсов увеличивается с 67 до 73. На сайте Правительства опубликовано постановление, в котором говорится, что теперь в перечень субсидированных маршрутов включён маршрут «Нерюнгри — Новосибирск — Нерюнгри». Тариф составит 6 тыс. руб.







Согласно постановлению Правительства, воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида.







По данным расписания аэропорта Толмачёво, из Новосибирска в Нерюнгри летает авиакомпания «Якутия».







Специальные субсидированные тарифы пользуются среди новосибирцев популярностью. Недавно авиакомпания S7 Airlines открыла предварительное бронирование на льготные авиабилеты из Новосибирска во Владивосток, Магадан, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск, Читу.

