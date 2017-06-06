Левобережье и центр города парализовали заторы на дорогах

Утром 6 июня на левом берегу пробки парализовали движение основных магистралей — заторы есть ещё в центре города, однако там ситуация значительно лучше.





По данным сервиса Яндекс.Пробки на 9:00, серьёзно осложнено движение на ул. Станционной и Станиславского. Одна авария произошла прямо на кольце пл. Труда, другая — поблизости, на ул. Широкой. ДТП осложнили движение на ул. Станционной на участке длинной 1,5 км — затор начинается на этой улице от АЗС «Транссервис» и продолжается до кольца. Скорость движения составляет 10 км/ч.





Также водители стоят в пробке на ул. Станиславского — скорость движения на участке от ул. Плахотного до пл. Энергетиков (в сторону ул. Станционной) составляет 7 км/ч.











На ул. Сибиряков-Гвардейцев серьёзная пробка протянулась на 1,5 км — движение транспорта возле пл. Кирова в сторону пл. Маркса составляет 3 км/ч. Пробка на этой улице начинается от ул. Зорге и завершается на Северном проезде.









На правом берегу ситуация на дорогах складывается несколько лучше, но традиционная пробка на ул. Большевистской омрачает положение — затор длинной 3 км протянулся от ул. Ульяновская до ул. Маковского, скорость потока составляет 10 км/ч. Выбирайте пути объезда.







На пр. Димитрова заторы замечены в обе стороны движения возле перекрёстка с Вокзальной магистралью — скорость движения составляет 7–10 км/ч.











В прошлый раз НГС описывал сложную ситуацию на дорогах города на прошлой неделе — вечером 1 июня по Новосибирску через Димитровский мост растянулась 6-километровая пробка.