Пожарные со всего города стянулись к горящему рынку

Пожарные тушили горящий склад всю ночь 
Пожарные тушили горящий склад всю ночь 

Больше десятка пожарных машин тушили прошедшей ночью продуктовый склад торгового города «Левобережный»


«До сих пор склад горит. Пожарные ездят, набирают воду. Едут, снова набирают и тушат. Пока сами ничего не знаем.  Так долго чтобы боролись с пожаром — это удивительно. Конечно, будем проводить экспертизу. У нас застраховано все имущество. Арендаторам, которым там  арендовали площадки, мы предоставляем места, хотя все и переполнено», — сообщила НГС.НОВОСТИ руководитель отдела маркетинга и рекламы торгового города «Левобережный»  Юлия Немилостивых, пояснив, что на складе хранились кондитерские изделия и продукты питания. 


Видео с места пожара. На кадрах видно, что территория рынка задымлена 


Первые пожарные подразделения выехали по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1 в 22:17.


«Из здания склада шёл густой чёрный дым. Пожар был потушен по повышенному номеру [сложности]. Были задействованы семь автоцистерн, семь специальных автомобилей, в том числе поливальные машины для подвоза воды. В сети водоснабжения давление воды в пожарных гидрантах было слабым. Существовала угроза обрушения кирпичного здания», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


Возгорание удалось локализовать в 01:36. Открытое горение склада на площади 600 кв. м пожарные устранили к 5:00. Люди на пожаре не пострадали. 


По сообщению очевидца, сейчас около рынка дежурят полицейские. 


В МЧС отметили, что пожарные проводят разборку и проливку конструкций. Для выяснения причин пожара на месте будет работать инженерно-пожарная лаборатория, отметили в МЧС. 


В сообщении Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в соцсети «ВКонтакте» говорится, что возгорание произошло в одном из помещений склада и огонь быстро распространился по всему зданию. 


«На место возгорания стянулись пожарные расчёты со всех районов города», — отмечается в сообщении. 


С начала года это не первый пожар на продуктовом складе. Так, в январе в Калининском районе горел склад кондитерских изделий

Ольга Власова
Фото vk.com/mass54
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