По Новосибирску полетел тополиный пух


Сезон пуха в Новосибирске открыт 
Сезон пуха в Новосибирске открыт 

По Новосибирску начал лететь первый пух — тополя зацвели в районе Речного вокзала. 


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ,тополя начали пушить на прошедших выходных. Полностью белый от пуха тополь, например, стоит сейчас на обочине ул. Большевистской у Речного вокзала. В районе ул. Ленина в воздухе также видны летящие пушинки. 


Аллергологи-иммунологи заявляют, что чаще всего новосибирцы страдают не от тополиного пуха, он лишь переносит пыльцу аллергена — злаковых трав. А самую мощную аллергию у жителей НСО вызывают берёза и полынь. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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