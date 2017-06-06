По Новосибирску полетел тополиный пух





Сезон пуха в Новосибирске открыт

По Новосибирску начал лететь первый пух — тополя зацвели в районе Речного вокзала.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ,тополя начали пушить на прошедших выходных. Полностью белый от пуха тополь, например, стоит сейчас на обочине ул. Большевистской у Речного вокзала. В районе ул. Ленина в воздухе также видны летящие пушинки.





Аллергологи-иммунологи заявляют, что чаще всего новосибирцы страдают не от тополиного пуха, он лишь переносит пыльцу аллергена — злаковых трав. А самую мощную аллергию у жителей НСО вызывают берёза и полынь.