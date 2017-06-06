На левом берегу закрыли один из выездов на Петухова

Проезжую часть сузили ради безопасности пешеходов 
Проезжую часть сузили ради безопасности пешеходов 

В Кировском районе с 6 июня сузили проезжую часть на ул. Сибиряков-Гвардейцев.


На участке дороги вдоль здания № 56 по ул. Сибиряков-Гвардейцев от ул. Петухова до парковки у дома № 56 к.1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев вводится одностороннее движение, сообщили в департаменте транспорта мэрии. 


«Это сделано по решению рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — объяснили в мэрии. 


Участок, на котором будет только одностороннее движение, — въезд со стороны ул. Петухова
Участок, на котором будет только одностороннее движение, — въезд со стороны ул. Петухова


Автомобилисты смогут проехать только в направлении от ул. Петухова в сторону парковки у дома № 56 к.1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев. Машины больше не смогут выезжать на ул. Петухова со стороны Кировского суда. 


Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Среди недавних изменений в дорожных схемах был также запрет останавливаться на съезде с ул. Ипподромской в центре города.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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