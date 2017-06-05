ХК «Сибирь» запускает хоккейное реалити-шоу

С 5 июня начался прием заявок на участие в хоккейное реалити-шоу «Хочу в «Сибирь»
С 5 июня начался прием заявок на участие в хоккейное реалити-шоу «Хочу в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» 5 июня запустил отборочный конкурс в реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». 


Как сообщает пресс-служба клуба, в течение июня из 30 новосибирцев будут отобраны 12 претендентов, которые будут заниматься под присмотром заслуженного тренера Беларуси Виталия Стаина и экс-капитана «Сибири» Сергея Климовича. 


«Зрители смогут наблюдать за тренировками на «Ютубе», в официальной группе «ВКонтакте» и голосовать с помощью смс-сообщений за любимых участников. Мы будем выкладывать интервью с участниками [в интернете]»,


 - рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе рекламы ХК «Сибирь».


С 4 по 6 августа путем смс-голосования будут определены победители и призеры.  Результаты голосования будут объявлены 7 августа в ЛДС «Сибирь» в присутствии всех участников с трансляцией в прямом эфире. Все 12 участников примут участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на Дне Болельщика, который пройдет 10 августа.


Победитель получит главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». «[Это даст] возможность провести игровой день с любимой командой в качестве игрока и даже попасть в заявку на календарный матч «Сибири» в КХЛ с присутствием на скамейке запасных», - говорится в сообщении пресс-службы.


Чтобы принять участие в реалити-шоу «Хочу в «Сибирь», нужно быть не младше 18 лет и не старше 40, не иметь опыта обучения в хоккейной школе (или окончить обучение до 15 лет) и не участвовать в профессиональных играх. После отправки заявки на участие претенденты будут приглашены на отборочные тренировки.


В конце мая хоккейный клуб «Сибирь» снял проморолик в поддержку Новосибирска, который претендует на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.


В апреле в интернете начался сбор средств на строительство фирменного магазина новосибирского ХК «Сибирь» — самым щедрым болельщикам обещают чаепитие с генеральным менеджером. 

Мария Шевлягина 
Скриншот видео youtube.com, канал HCSibir

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