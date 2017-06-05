Цена за проезд на двух известных маршрутах вырастет на 20%

В Новосибирске на ряде маршрутных такси ожидается увеличение тарифа за проезд. Фото: маршрутное такси №29
В Новосибирске на ряде маршрутных такси ожидается увеличение тарифа за проезд. Фото: маршрутное такси №29

В Новосибирске с 15 июня вырастет цена на проезд в маршрутных такси нескольких перевозчиков, цена за проезд в маршрутном такси № 29 поднимется на 5 руб.


Жительница Новосибирска Алёна сообщила НГС.НОВОСТИ, что в маршрутном такси № 29 появилось сообщение о скором повышении тарифа на 5 руб. «Возмутило резкое повышение тарифа на проезд в одной из маршруток города. С 25 руб. до 30! До Толмачёво доехать можно за 38, а от Кирзавода до пл. Маркса за 30!» — пояснила женщина. Маршрут этого такси пролегает по ул. Петухова, Хилокская, Троллейная, Станиславского, Титова, Ватутина.


Жительница Новосибирска Наталья также прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию с объявлением о росте цены за проезд на 5 рублей — с 15 июня тариф вырастет в маршрутном такси №45, который следует от остановки «Ключ-Камышенское плато» до конечной остановки «Ляпидевского» в Заельцовском районе. 


Объявление в маршрутном такси №45
Объявление в маршрутном такси №45

«С 15 числа будет поднят тариф. Это вызвано повышением цены топлива — тарифы не поднимались уже 2,5 года. В прошлый раз цена выросла на 5 или 6 руб. Я не исключаю, что пассажиропоток уменьшится. 


У нас нет особого желания поднимать цены, просто [остальные] перевозчики тоже планируют поднимать тарифы — это практически вся маршрутная сеть в городе. Вопрос по поднятию тарифов в автобусах и троллейбусах не рассматривается, а маршрутные перевозки не регулируются регулятором»,


— пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель «Транспортного союза Сибири» и директор ПАТП-5 Валерий Ильенко. В ведомстве МУП ПАТП-5 находится маршрутные такси № 29 и №45.  


Напомним, волна повышений тарифов за проезд прошла в октябре 2016 года. С лета 2015 года, после вступления в силу федерального закона № 220, владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд. 


Последний раз тариф на проезд поднимался 20 марта 2017 года — цена за проезд в маршрутке № 62 «ул. Демакова – ул. Русская – пр. Строителей – ул. Демакова»  выросла на 5 руб.

Мария Шевлягина 
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