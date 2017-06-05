Новосибирец прописал в «резиновой квартире» 77 иностранцев
48-летний новосибирец за полгода прописал в своей квартире в Ленинском районе 77 иностранцев — Ленинский суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.
«Всего мужчина с июля 2016 года по январь 2017 года совершил 29 преступлений. Он предоставлял прописку за деньги», — сообщил НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
Как отметили в прокуроратуре НСО, новосибирец предоставлял прописку в квартире на ул. Расковой, 88, при этом фактически жилое помещение иностранцам не предоставлялось.
Ленинский районный суд признал новосибирца виновным по ст. 322-3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан) и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Напомним, в феврале 2017 года новосибирцы стремительно оформляли фиктивную прописку своим детям, чтобы устроить их в лучшие школы.
Мария Шевлягина
Фото Сергея Ляшко