Новосибирец прописал в «резиновой квартире» 77 иностранцев

За полгода новосибирцу удалось прописать в своей квартире 77 человек

48-летний новосибирец за полгода прописал в своей квартире в Ленинском районе 77 иностранцев — Ленинский суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.





«Всего мужчина с июля 2016 года по январь 2017 года совершил 29 преступлений. Он предоставлял прописку за деньги», — сообщил НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.







Как отметили в прокуроратуре НСО, новосибирец предоставлял прописку в квартире на ул. Расковой, 88, при этом фактически жилое помещение иностранцам не предоставлялось.





Ленинский районный суд признал новосибирца виновным по ст. 322-3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан) и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.







Напомним, в феврале 2017 года новосибирцы стремительно оформляли фиктивную прописку своим детям, чтобы устроить их в лучшие школы.

