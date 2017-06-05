Новосибирца поймали на границе с Казахстаном из-за долга в полмиллиона

Судебные приставы накладывают запрет на выезд из страны при сумме долга более 10 тыс. руб.
Судебные приставы накладывают запрет на выезд из страны при сумме долга более 10 тыс. руб.

42-летний житель Новосибирской области задолжал по кредитам около 500 тыс. руб. — банки обратились к судебным приставам, которые запретили мужчине выезжать за границу. 


25 мая житель Новосибирской области был остановлен на российско-казахстанской границе. 


«Его остановили, сказали, что он ограничен в выезде, для него это стало неожиданностью. Мужчину это возмутило, захотел дальше продолжать работать и решил погасить задолженность. [Приставы] ограничивают в выезде в случае, если сумма задолженности превышает более 10 тыс. руб.»,  


— рассказали в пресс-службе УФССП по НСО.


Как оказалось, до этого должник долгое время скрывался от судебных приставов — он был объявлен в розыск, на его счета наложен арест. Мужчина неофициально работал водителем и перевозил топливо. В одну из рабочих поездок в Астану пограничники не пропустили водителя через границу.


В результате мужчина погасил всю задолженность в полном объёме, в том числе и исполнительные сборы, чтобы продолжить работу по перевозке грузов.


Напомним, на прошлой неделе стало известно о другом случае — в Новосибирске судебные приставы нашли 40-летнюю женщину, которая задолжала по алиментам 1.5 млн и поэтому пряталась на псарне.

Мария Шевлягина 
Фото Татьяны Фатеевой

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