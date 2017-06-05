Новосибирца поймали на границе с Казахстаном из-за долга в полмиллиона

Судебные приставы накладывают запрет на выезд из страны при сумме долга более 10 тыс. руб.

42-летний житель Новосибирской области задолжал по кредитам около 500 тыс. руб. — банки обратились к судебным приставам, которые запретили мужчине выезжать за границу.





25 мая житель Новосибирской области был остановлен на российско-казахстанской границе.





«Его остановили, сказали, что он ограничен в выезде, для него это стало неожиданностью. Мужчину это возмутило, захотел дальше продолжать работать и решил погасить задолженность. [Приставы] ограничивают в выезде в случае, если сумма задолженности превышает более 10 тыс. руб.»,





— рассказали в пресс-службе УФССП по НСО.





Как оказалось, до этого должник долгое время скрывался от судебных приставов — он был объявлен в розыск, на его счета наложен арест. Мужчина неофициально работал водителем и перевозил топливо. В одну из рабочих поездок в Астану пограничники не пропустили водителя через границу.







В результате мужчина погасил всю задолженность в полном объёме, в том числе и исполнительные сборы, чтобы продолжить работу по перевозке грузов.







Напомним, на прошлой неделе стало известно о другом случае — в Новосибирске судебные приставы нашли 40-летнюю женщину, которая задолжала по алиментам 1.5 млн и поэтому пряталась на псарне.

