Аналитики назвали районы Новосибирска с самыми дешёвыми новостройками

Аналитики назвали районы Новосибирска с самыми дешёвыми новостройками

Больше всего нового жилья экономкласса можно найти в Кировском, Первомайском и Советском районах Новосибирска, подсчитали аналитики портала N1.RU.


В N1.RU составили рейтинг районов с долей жилья в разных ценовых категориях. Наибольший процент от общего числа новостроек экономжильё стоимостью до 47,5 тыс. руб. за 1 кв. м занимает в Кировском районе — 66 %. На средний ценовой сегмент (47,5–60,6 тыс. руб. за кв. м) тут приходится 25 % новостроек, более дорогих предложений лишь 9 %. При этом средняя стоимость 1 кв. м жилья здесь самая низкая в городе — 42,2 тыс. руб.


2-е место в рейтинге занял Первомайский район, где на экономкласс приходится 63 % квартир в новостройках, 3-е — Советский район (60 %). В Центральном и Железнодорожном районах столь дешёвых предложений не нашлось вовсе.


По словам руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, Кировский и Первомайский районы сегодня являются основными территориями для комплексного строительства экономжилья. «А вот Советский район попал в рейтинг с самыми дешёвыми новостройками благодаря новым жилым комплексам на ОбьГЭС, дома в которых либо уже сданы, либо запланированы к сдаче в этом году», — объясняет она.


Ранее Кировский район оказался в числе рекордсменов и по падению цен на доступные готовые квартиры: за год они подешевели на 4,8 %

Лиза Пичугина
Фото Анны Золотовой

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