Энергетики второй раз отключили СТО от незаконного электропитания

Электрический кабель разместился на сосне между домами

Специалисты новосибирского АО «РЭС» отключили от электричества станцию техобслуживания, которую уже второй раз незаконно присоединили к электрическим сетям в Заельцовском районе Новосибирска.





Как рассказал читатель НГС по имени Дмитрий, в воскресенье, 4 июня, он увидел необычный способ прокладки электрического кабеля между домами № 31 и 33 на ул. Северной. Специалисты, протягивавшие кабель, использовали вместо опоры растущую между домами сосну. При этом, как утверждает мужчина, на работавших людях была спецодежда с символикой АО «РЭС».











НГС.НОВОСТИ попросили АО «РЭС» разобраться в сложившейся ситуации. Как говорится в официальном ответе, составленном пресс-службой компании, специалисты проверили сообщение и выяснили, что работники АО «РЭС» к этому подключению отношения не имеют.





Кабель, проложенный по стволу дерева, тянется к местной СТО, которая раньше уже попадалась на самовольном подключении к электрическим сетям, рассказали в РЭС.







«По итогам осмотра электроснабжение объекта (СТО) повторно прекращено, составлен акт о бездоговорном потреблении», — сообщили в пресс-службе АО «РЭС».







В АО «РЭС» добавили, что они благодарны читателю НГС за бдительность, которая помогла обнаружить нарушение.







«Отдельно стоит отметить, что в видеоматериале не зафиксирован факт выполнения подключения силами работников в специализированной одежде с наличием наименования АО "РЭС" на ней. Технические условия на подключение электроснабжения данного объекта не выдавались. Соответственно, никакие работы по подключению электроснабжения по данному адресу действующими сотрудниками АО "РЭС" не производились. Тем не менее по данному факту проводится служебное расследование», — сообщили в пресс-службе компании.





Дозвониться до СТО корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. Единственный телефон этой фирмы, указанный в справочнике 2ГИС, оказался недоступен.