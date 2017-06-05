В Новосибирск прилетел первый двухпалубный «тигролёт» из Сочи

Прилетевший из Сочи Boeing 747-400 в аэропорту Толмачёво днем 5 июня

Днем 5 июня в новосибирский аэропорт Толмачёво прилетел первый прямой рейс авиакомпании «Россия» из Сочи — он был выполнен на огромном Boeing 747 в тигровой ливрее.





Начиная с сегодняшнего дня двухпалубный Boeing 747-400 будет выполнять регулярные прямые рейсы из Новосибирска по понедельникам и пятницам.





Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина, в последний раз Boeing 747-400 летал из Новосибирска в Сочи в 2014 году — сейчас пассажиропоток по этому направлению вырос, поэтому авиакомпания «Россия» также решила использовать самолёты такого класса.







Пальма, которую привезли из Сочи в Новосибирск

Вместе с пассажирами из Сочи прилетела пальма — её аэропорту Толмачёво решили подарить авиакомпания «Россия» и международный аэропорт Сочи. «Пусть круглый год вас согревает теплый привет с Юга», — гласит табличка на пальме.







Первые пассажиры сочинского рейса на Boeing 747-400 авиакомпании «Россия»





На первом прямом рейсе из Сочи прилетело около 200 пассажиров, посчитал корреспондент НГС.НОВОСТИ. Пассажиры и работники аэропорта с удовольствием сфотографировались с носом воздушного корабля, на котором нарисован тигр.





Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт, число пассажирских мест варьируется от 320 до 526.





Сегодня же Boeing 747-400 в тигровой ливрее увёз новосибирцев в Сочи





Авиакомпания «Трансаэро» была первым и единственным эксплуатантом пассажирских Boeing 747 в России — из Новосибирска такие суда ранее летали в Бангкок и выполняли некоторые рейсы на московском направлении. Сейчас самолёты такого типа есть в парке авиакомпании «Россия» — 5 бортов.







Boeing 747-400 после посадки в Новосибирске





В мае из аэропорта Толмачёво начали выполняться рейсы на другом необычном самолёте — авиакомпания S7 Airlines начала полёты по региональным маршрутам на 78-местных лайнерах из Бразилии.

