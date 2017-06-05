В Новосибирск прилетел первый двухпалубный «тигролёт» из Сочи

Прилетевший из Сочи Boeing 747-400 в аэропорту Толмачёво днем 5 июня
Прилетевший из Сочи Boeing 747-400 в аэропорту Толмачёво днем 5 июня

Днем 5 июня в новосибирский аэропорт Толмачёво прилетел первый прямой рейс авиакомпании «Россия» из Сочи — он был выполнен на огромном Boeing 747 в тигровой ливрее.


Начиная с сегодняшнего дня двухпалубный Boeing 747-400 будет выполнять регулярные прямые рейсы из Новосибирска по понедельникам и пятницам. 


Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина, в последний раз Boeing 747-400 летал из Новосибирска в Сочи в 2014 году — сейчас пассажиропоток по этому направлению вырос, поэтому авиакомпания «Россия» также решила использовать самолёты такого класса.


Пальма, которую привезли из Сочи в Новосибирск
Пальма, которую привезли из Сочи в Новосибирск

Вместе с пассажирами из Сочи прилетела пальма — её аэропорту Толмачёво решили подарить авиакомпания «Россия» и международный аэропорт Сочи. «Пусть круглый год вас согревает теплый привет с Юга», — гласит табличка на пальме. 


Первые пассажиры сочинского рейса на Boeing 747-400 авиакомпании «Россия»
Первые пассажиры сочинского рейса на Boeing 747-400 авиакомпании «Россия»


На первом прямом рейсе из Сочи прилетело около 200 пассажиров, посчитал корреспондент НГС.НОВОСТИ. Пассажиры и работники аэропорта с удовольствием сфотографировались с носом воздушного корабля, на котором нарисован тигр. 


Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт, число пассажирских мест варьируется от 320 до 526. 


Сегодня же Boeing 747-400 в тигровой ливрее увёз новосибирцев в Сочи
Сегодня же Boeing 747-400 в тигровой ливрее увёз новосибирцев в Сочи


Авиакомпания «Трансаэро» была первым и единственным эксплуатантом пассажирских Boeing 747 в России — из Новосибирска такие суда ранее летали в Бангкок и выполняли некоторые рейсы на московском направлении. Сейчас самолёты такого типа есть в парке авиакомпании «Россия» — 5 бортов.


Boeing 747-400 после посадки в Новосибирске
Boeing 747-400 после посадки в Новосибирске


В мае из аэропорта Толмачёво начали выполняться рейсы на другом необычном самолёте — авиакомпания S7 Airlines начала полёты по региональным маршрутам на 78-местных лайнерах из Бразилии.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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