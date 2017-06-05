Назван срок возобновления строительства на Тульской после начала голодовки дольщиков

Строительство долгостроя на ул. Тульской в Кировском районе возобновят в конце июня — для завершения объекта необходимо 560 млн руб.







Об этом на выездном совещании на площадке долгостроя 5 июня сообщил вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев.







«В течение ближайшей неделе будет определённость по вхождению компании СМУ-9 в статусе генподрядчика в строительство объекта, и мы планируем в июне месяце возобновить работы на этом объекте», — сказал Алексей Кондратьев.





Власти будут добиваться статуса обманутых дольщиков для тех, у кого нет договоров на приобретение жилья.







Сегодня утром больше 20 человек, купивших квартиры в жилом комплексе на ул. Тульской, 80 и 82, устроили голодовку на пл. Ленина. Организаторы акции заявили, что намерены сидеть на одной воде до тех пор, пока их вопрос не решится. Ночевать они намерены в палатках (если разрешит полиция) или в спальных мешках.







Напомним, жители 10-летнего долгостроя на ул. Тульской заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на ул. Тульской, 80 и 82 НГС.НОВОСТИ рассказывали и раньше.

