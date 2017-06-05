«Лексус» оказался на встречной полосе: один погибший и четверо пострадавших

Авария произошла 5 июня в 15:20 на 57-м километре Ордынского шоссе
Авария произошла 5 июня в 15:20 на 57-м километре Ордынского шоссе

Днём 5 июня в Новосибирской области водитель Lexus LX570 выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet TrailBlazer.


Авария случилась в 15:20.


«Водитель Lexus LX570 двигался со стороны Новосибирска в направлении Ордынки. По предварительной информации, на 57-м километре водитель выехал на полосу встречного движения — Lexus начал смещаться на встречную полосу и допустил столкновение с Chevrolet TrailBlazer.


Водитель, возможно, заснул, или ему плохо стало. Как рассказал водитель Chevrolet, он принял все меры, чтобы избежать столкновения — почти на обочине ехал»,


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГИБДД по НСО. 


В результате аварии водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet. Пока личность погибшего мужчины не установлена, сотрудники пропаганды уточняют, что на вид ему было около 30 лет. Оба автомобиля серьезно повреждены.


«Обломки разбросаны на 100 метров», — добавил Шкабарня.


На месте работает «скорая помощь», сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.


Водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet
Водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet


30 мая НГС.НОВОСТИ писали о другой смертельной аварии на трассе: под Искитимом в ДТП с грузовиком погиб один человек и два получили травмы.

Мария Шевлягина
Фото отдела пропаганды ГИБДД по НСО (1, 2)

Прочтений: 7792
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено