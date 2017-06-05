«Лексус» оказался на встречной полосе: один погибший и четверо пострадавших

Авария произошла 5 июня в 15:20 на 57-м километре Ордынского шоссе

Днём 5 июня в Новосибирской области водитель Lexus LX570 выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet TrailBlazer.





Авария случилась в 15:20.







«Водитель Lexus LX570 двигался со стороны Новосибирска в направлении Ордынки. По предварительной информации, на 57-м километре водитель выехал на полосу встречного движения — Lexus начал смещаться на встречную полосу и допустил столкновение с Chevrolet TrailBlazer.





Водитель, возможно, заснул, или ему плохо стало. Как рассказал водитель Chevrolet, он принял все меры, чтобы избежать столкновения — почти на обочине ехал»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГИБДД по НСО.







В результате аварии водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet. Пока личность погибшего мужчины не установлена, сотрудники пропаганды уточняют, что на вид ему было около 30 лет. Оба автомобиля серьезно повреждены.





«Обломки разбросаны на 100 метров», — добавил Шкабарня.







На месте работает «скорая помощь», сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.







Водитель Lexus LX570 погиб на месте, пострадало 4 пассажира Chevrolet





30 мая НГС.НОВОСТИ писали о другой смертельной аварии на трассе: под Искитимом в ДТП с грузовиком погиб один человек и два получили травмы.

