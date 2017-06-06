Дольщики дома на Выборной обнаружили, что остались без отопления

Дольщики обеспокоены переносом сроков сдачи 9-этажного дома по адресу ул. Выборная 101/7

Дольщики строящегося 9-этажного дома на ул. Выборной, 101/7 заявили, что к дому, который должен быть введён уже этим летом, до сих пор не проведены коммуникации.





«У нас договор долевого участия был обозначен до конца 2015 года, но с правом застройщика продлить его до конца 2016 года. В сентябре [2016 года] нам сказали, что можно приезжать вставлять двери. <…> Нам говорили, что в октябре-ноябре подключат отопление и можно будет заходить на ремонт», — рассказала НГС.НОВОСТИ дольщица Наталья Гетманова и добавила, что позже их уведомили, что сдача дома состоится уже в 2017 году.







По словам дольщиков, к дому не проведены основные коммуникации — отопление, канализация и электроснабжение не проложены, трансформаторная и канализационная станции не построены, строителей на участке не наблюдается. Строительство дома ведёт «Строительный трест № 43».





«Я не видел рабочих вообще. [Бываю] я обычно либо в обед, либо с утра. Иногда спрашиваю, звоню прорабу, а он говорит, мол, вы в обед попали… Единственно, был момент, когда лифтёры там лифты доделывали, один раз видел. Бывало, что и каждый день там появляюсь, так как мне ремонт там надо делать. <…> Либо они (рабочие. — И.К.) как воздух: вроде есть, но их нету, как призраки», — говорит другой дольщик дома Виктор Комраков. По его словам, последний срок сдачи, который называли в строительной компании, — 30 июня 2017 года.







Подключить отопление в доме застройщик обещал ещё прошлой осенью, но трубы лежат без дела с середины весны, рассказали дольщики





Начальник отдела продаж Строительного треста № 43 Виталий Ковригин заявил НГС.НОВОСТИ, что сроки сдачи дома действительно затянулись, но дольщикам не стоит переживать — коммуникации должны появиться этим летом.







«На сегодняшний день выполнены общестроительные работы практически все, лифты стоят. Там достаточно сложные технические условия. С 10 июня у нас начинается возведение трансформаторной подстанции и канализационно-насосной станции. Фундамент под них уже готов. Соответственно в течение месяца у нас завершится работа. Срок стоит до 30 июня. В этот срок будем укладываться», — заверил Виталий Ковригин и объяснил, что рабочих дольщики могли не видеть, так как они занимаются работами внутри дома.





Причиной многомесячной задержки сдачи дома, как рассказал Ковригин, стали трудности с местными коммуникациями: сложный рельеф участка потребовал возводить канализационно-насосную станцию, на водопроводе возникла необходимость замены трубы, идущей с ТЭЦ-5, на трубу большего диаметра и т.д.







Вчера дольщики домов по адресам ул. Тульская 80 и 82, которые несколько лет назад купили квартиры, но не дождались их оформления, объявили бессрочную голодовку на пл. Ленина. В мэрии заявили, что работы на площадке возобновятся в течение месяца.