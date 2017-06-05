Корейский грузовик зацепился за ЗИЛ и оставил на нём кусок кузова

Последствия аварии

Днём 5 июня грузовик «Хёндэ» повредил кузов в аварии со стоящим ЗИЛом в Кировском районе Новосибирска.







Авария произошла в 11:05 напротив дома № 35/2 на ул. Петухова — там стоял знак, предупреждающий о дорожных работах. На дороге за знаком стоял ЗИЛ.



«В это время по Петухова в правом ряду со стороны ул. Хилокская в сторону ул. Бородина двигался грузовик Hyundai. Hyundai начал перестраиваться из правого ряда, чтобы объехать ЗИЛ. Его не пропустили, он начал жаться вправо. В результате Hyundai зацепил кузовом стоящий ЗИЛ», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Как видно на фотографиях с места аварии, кузов «Хёндэ» оказался разодран, а его кусок остался на ЗИЛе.

















Ещё одно жёсткое ДТП произошло 5 июня на ул. Ипподромской — там столкнулись встречные Toyota Funcargo и Toyota Camry. Удар был настолько сильным, что водителя из Toyota Funcargo пришлось вырезать спасателям, а его пассажирка вылетела из машины через лобовое стекло.